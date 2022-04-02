В Тюмени ожидается резкое потепление

Температура воздуха в Тюмени прогреется до +13 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура воздуха в Тюмени на ближайшей неделе поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«В Тюмени с 4 апреля по 10 апреля температура воздуха составит от +4 до +13 градусов. Максимально воздух прогреется в воскресенье 10 апреля, минимальная температура будет зафиксирована в среду 6 апреля», — передают синоптики.

Ранее агентство писало, что 1 апреля на Тюмень обрушился сильный снегопад. Из-за стихии в областной столице образовались многокилометровые пробки.