02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

В Тюмени ожидается резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, женщина с коляской, прохожие, пешеходы, мама с коляской, весна
Температура воздуха в Тюмени прогреется до +13 градусов Фото:

Температура воздуха в Тюмени на ближайшей неделе поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«В Тюмени с 4 апреля по 10 апреля температура воздуха составит от +4 до +13 градусов. Максимально воздух прогреется в воскресенье 10 апреля, минимальная температура будет зафиксирована в среду 6 апреля», — передают синоптики.

Ранее агентство писало, что 1 апреля на Тюмень обрушился сильный снегопад. Из-за стихии в областной столице образовались многокилометровые пробки.

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Температура воздуха в Тюмени на ближайшей неделе поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. «В Тюмени с 4 апреля по 10 апреля температура воздуха составит от +4 до +13 градусов. Максимально воздух прогреется в воскресенье 10 апреля, минимальная температура будет зафиксирована в среду 6 апреля», — передают синоптики. Ранее агентство писало, что 1 апреля на Тюмень обрушился сильный снегопад. Из-за стихии в областной столице образовались многокилометровые пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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