В тюменских аптеках начали продавать лекарства без ценников

Фармацевты объясняют это отсутствием специальной маркировочной лентой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В сети аптек «НикоФарм» города Ишима исчезли ценники на лекарственные препараты. Об этом местные жители рассказали в паблике «Ишим пере Подслушано». Фармацевты заявили, что причиной этому послужило отсутствие этикет-ленты для печати ценников.

«Сегодня заехал в аптеку, нужно было приобрести препарат. И столкнулся с такой ситуацией: цены на выставленные на витринах лекарственные средства отсутствуют вообще. Фармацевт пояснила, что это решение руководства», — сообщил в своей публикации один из местных жителей Евгений Ишимов.

В разговоре с URA.RU представитель аптечной сети «НикоФарм» подтвердила, что на витринах у некоторых медицинских препаратов отсутствуют ценники. «У нас нет специальной этикет-ленты для ценовой маркировки медикаментов. Но в аптеках есть отдельный прайс-лист на все препараты. Он находится в свободном доступе. Там указаны все актуальные цены», — сообщила сотрудница аптеки в беседе с агентством.

В региональное управление Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Дефицит продовольственных и непродовольственных товаров в российских магазинах возник на фоне введения против России международных санкций. Таким образом западные лидеры отреагировали на проведение спецоперации на территории Украины. В правительстве США и стран ЕС открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, социальному и гуманитарному сектору Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.

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