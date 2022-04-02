В районе ЯНАО выбрали нового секретаря партии КПРФ

Экс-секретарь коммунистов пробыл в должности два срока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямальском районе (ЯНАО) сменился секретарь местного отделения партии КПРФ. На этот пост был избран Георгий Вануйто. Об этом URA.RU сообщила глава ямальских коммунистов Елена Кукушкина.

«У нас проходят отчетно-выборные собрания по всему округу. Захар Даньшин (экс-секретарь — прим. ред.) нашел на свое место человека. Георгий уже давно в партии, решили, что он будет. Ситуация стандартная, у нас в местных отделения меняются секретари», — пояснила Кукушкина.

Даньшин занимал свой пост на протяжении четырех лет, два срока. Коммунист остается в партии и вошел в состав одного из комитетов. Кукушкина пояснили, что отчетно-выборные собрания уже прошли в Салехарде, Муравленко, Губкинском районе. Также она отметила, что в остальной части муниципалитетов такие собрания пройдут осенью.

Ранее сообщалось, что Счетной палате ЯНАО свой пост покинул аудитор. Он досрочно сложил полномочия в связи с пенсией.