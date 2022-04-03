03 апреля 2022

Челябинская птицефабрика начала делать котлеты для гамбургеров

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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
Челябинские производители замещают уходящие из России импортные продукты Фото:
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Производители куриного мяса в Челябинской области наладили выпуск котлет для гамбургеров и чикенбургеров из натурального сырья. Всего лишь одна птицефабрика в Челябинской области за один день может накормить 14 тысяч семей, сообщили URA.RU в министерстве сельского хозяйства региона.

«У нас очень большой ассортимент, в том числе изделий, которые делаются вручную, а не только на автоматических линиях. Компания производит продукцию от поля до прилавка: от зерна до готовых изделий. Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — пояснила директор по мясопереработке компании «Равис» Лариса Гатченко.

Чтобы сохранить все питательные вещества, производитель использует шоковую заморозку. Весь процесс замораживания занимает от 20 до 30 минут. Через 12 часов эта продукция будет в фирменных магазинах, которых в Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях насчитывается порядка 300.

Производители включились в процесс импортозамещения, в том числе в сфере фастфуда, после заявлений об уходе с российского рынка зарубежных компаний. Он стал следствием антироссийских санкций, которые последовали после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин охарактеризовал эту политику как фактически войну против России и ее населения, ведущуюся экономическими методами.

В торговлю челябинские чикенбургеры и гамбургеры поступят уже в ближайшее время
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Производители куриного мяса в Челябинской области наладили выпуск котлет для гамбургеров и чикенбургеров из натурального сырья. Всего лишь одна птицефабрика в Челябинской области за один день может накормить 14 тысяч семей, сообщили URA.RU в министерстве сельского хозяйства региона. «У нас очень большой ассортимент, в том числе изделий, которые делаются вручную, а не только на автоматических линиях. Компания производит продукцию от поля до прилавка: от зерна до готовых изделий. Когда ввели санкции, мы придумали и котлету для гамбургера, и чикенбургер. Используем для этого производства натуральное охлажденное сырье и натуральные специи», — пояснила директор по мясопереработке компании «Равис» Лариса Гатченко. Чтобы сохранить все питательные вещества, производитель использует шоковую заморозку. Весь процесс замораживания занимает от 20 до 30 минут. Через 12 часов эта продукция будет в фирменных магазинах, которых в Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областях насчитывается порядка 300. Производители включились в процесс импортозамещения, в том числе в сфере фастфуда, после заявлений об уходе с российского рынка зарубежных компаний. Он стал следствием антироссийских санкций, которые последовали после начала спецоперации по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин охарактеризовал эту политику как фактически войну против России и ее населения, ведущуюся экономическими методами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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