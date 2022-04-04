Экс-инспектор ООН усомнился в украинской версии о ситуации в Буче

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
На Украине обвинили Россию в «массовых убийствах» в Буче Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина пока не предоставила доказательств произошедшего в Буче. По его словам, стоит провести экспертизу, прежде чем обвинять Россию.

«Любой, кто делает рефлекторные суждения на основе непроверенных видео, полученных от стороны, известной дикими пропагандистскими заявлениями, не дожидаясь какой-либо проверки, вероятно, должен перестать называть себя журналистами», — написал Риттер в своем Twitter.

По его словам, базовая медэкспертиза выяснила бы время и причины смерти, а также перемещали ли после этого тело. Риттер предложил подождать, предоставит ли Украина информацию для проверки, чтобы подкрепить обвинения. «Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — высказался он.

Риттер заявил, что общественное мнение на Западе формируется с помощью методов информационной войны, направленной на представление России в негативном свете. Объективные наблюдатели дождутся результатов судебной экспертизы, прежде чем обвинять кого-то, считает военный эксперт.

Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. По словам российского президента Владимира Путина, это нужно для демилитаризации и денацификации. На Украине заявили о «массовых убийствах» в городе Буча и обвинили в этом российских военных. Информацию опровергли в Минобороны РФ, сообщает сайт MK.RU. На телах, которые выдают за «жертв оккупации» заметили опознавательные знаки российских военных. Авторы telegram-канала «Война с фейками» сообщили о свидетельствах того, что трагедия в Буче является фейком от властей Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что целью провокации радикалов в Буче является срыв переговоров с Россией, передает телеканал 360.

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Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что Украина пока не предоставила доказательств произошедшего в Буче. По его словам, стоит провести экспертизу, прежде чем обвинять Россию. «Любой, кто делает рефлекторные суждения на основе непроверенных видео, полученных от стороны, известной дикими пропагандистскими заявлениями, не дожидаясь какой-либо проверки, вероятно, должен перестать называть себя журналистами», — написал Риттер в своем Twitter. По его словам, базовая медэкспертиза выяснила бы время и причины смерти, а также перемещали ли после этого тело. Риттер предложил подождать, предоставит ли Украина информацию для проверки, чтобы подкрепить обвинения. «Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», — высказался он. Риттер заявил, что общественное мнение на Западе формируется с помощью методов информационной войны, направленной на представление России в негативном свете. Объективные наблюдатели дождутся результатов судебной экспертизы, прежде чем обвинять кого-то, считает военный эксперт. Россия с конца февраля проводит на Украине спецоперацию. По словам российского президента Владимира Путина, это нужно для демилитаризации и денацификации. На Украине заявили о «массовых убийствах» в городе Буча и обвинили в этом российских военных. Информацию опровергли в Минобороны РФ, сообщает сайт MK.RU. На телах, которые выдают за «жертв оккупации» заметили опознавательные знаки российских военных. Авторы telegram-канала «Война с фейками» сообщили о свидетельствах того, что трагедия в Буче является фейком от властей Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что целью провокации радикалов в Буче является срыв переговоров с Россией, передает телеканал 360.
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