Главная концертная площадка ХМАО разместила знак Z на здании

Концертно-театральный центр «Югра-Классик» присоединился к культурному сообществу страны в рамках акции по поддержке президента и ВС РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На здании главного концертного зала ХМАО «Югра Классик» появилась буква Z, ставшая одним из символов спецоперации по денацификации и разоружению Украины. Об этом URA.RU сообщили в медиацентре учреждения.

«Концертно-театральный центр „Югра-Классик“ присоединяется к культурному сообществу страны в рамках акции по поддержке Президента и вооруженных сил Российской Федерации. Во все времена культура является пространством для понимания и диалога», — рассказали в учреждении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, это была вынужденная мера, так как Украина готовила атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.