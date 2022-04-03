03 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Главная концертная площадка ХМАО разместила знак Z на здании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты-Мансийск, кдц югра классик
Концертно-театральный центр «Югра-Классик» присоединился к культурному сообществу страны в рамках акции по поддержке президента и ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На здании главного концертного зала ХМАО «Югра Классик» появилась буква Z, ставшая одним из символов спецоперации по денацификации и разоружению Украины. Об этом URA.RU сообщили в медиацентре учреждения.

«Концертно-театральный центр „Югра-Классик“ присоединяется к культурному сообществу страны в рамках акции по поддержке Президента и вооруженных сил Российской Федерации. Во все времена культура является пространством для понимания и диалога», — рассказали в учреждении.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, это была вынужденная мера, так как Украина готовила атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На здании главного концертного зала ХМАО «Югра Классик» появилась буква Z, ставшая одним из символов спецоперации по денацификации и разоружению Украины. Об этом URA.RU сообщили в медиацентре учреждения. «Концертно-театральный центр „Югра-Классик“ присоединяется к культурному сообществу страны в рамках акции по поддержке Президента и вооруженных сил Российской Федерации. Во все времена культура является пространством для понимания и диалога», — рассказали в учреждении. Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, это была вынужденная мера, так как Украина готовила атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...