По словам депутата Сергея Лисовского, маловероятно, что молоко продолжит также дорожать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Рост цен на молочные продукты связан с увеличением стоимости кормов, логистики и упаковки. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский.

«Составляющие себестоимости очень сильно подорожали. Особенно корма — до 40%. Подорожала логистика, и очень выросла в цене упаковка, так как она практически вся связана с валютной составляющей. Молоко подорожало, но дальше, я думаю, у него дорожать нет оснований, потому что все изменения в себестоимости уже произошли», — объяснил Лисовский.

По его словам, стоимость молока зависит от региона, сенопереработки и желания торговых сетей заработать. Он считает, что сейчас, после внимания ФАС, торговые сети остановят повышение цен. Лисовский добавил, что на стоимость молочной продукции в регионе повлияли также прошлогодняя засуха и отсутствие федеральной поддержки, из-за чего корма возможно стали дороже, чем в центральной части страны.

Однако жительница Кургана рассказала URA.RU, что молоко начало дорожать. Она побывала в магазинах торговых сетей «Метрополис», «Монетка» и «Пятерочка». В них коробка 0,95 л 3,2% жирности производства «Молока Зауралья» стоила 4 апреля от 69 до 70 рублей, а коробка 0,9 л молока «Першинское» 3,5% жирности — от 63 до 68 рублей.

URA.RU обзвонило трех крупнейших производителей молочных продуктов в регионе. В ООО «Молоко Заруалья» редакцию попросили направить запрос и пообещали на него ответить. Запрос был направлен. Сотрудница приемной ЗАО «Глинки» передала номер телефона представителя руководства, но на момент написания новости до нее дозвониться не удалось. В приемной АО «Молоко» (Катайск) URA.RU сообщили, что в ближайшую неделю в их организации никто не сможет поговорить на эту тему.

Товары в стране начали дорожать из-за санкционного давление на Россию со стороны Запада, которое, по словам властей, продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

В «Пятерочке», по данным покупателя, молоко стоило дешевле всего: 0,9 л «Першинское» — 63 рубля, 0,95 л «Молока Зауралья» — 69 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дороже всего из трех магазинов 4 апреля «Молоко Зауралья» стоило в «Метрополисе» и «Монетке» — 70 рублей. Коробка 0,9 л «Першинского» в первом магазине стоила 66,5 рублей, что на 1,5 рубля дешевле, чем в «Монетке» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот .