Пермскую оппозицию лишили возможности хитрить на выборах

В состав участкового избиркома больше нельзя попасть с улицы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Кандидатов на выборах в Пермском крае лишили возможности влияния на избирательные комиссии. Избирком внес в заксобрание проект закона, который запрещает практику направления в УИК от кандидатов членов с совещательным голосом. Этой возможностью часто пользовалась оппозиция. Документ размещен на портале краевого парламента.

«Вносятся изменения, касающиеся назначения членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса в избирательные комиссии. Теперь они могут назначаться только в центризбирком России и избирательную комиссию Пермского края», — говорится в пояснительной записке. Взамен кандидаты получают возможность направить до трех наблюдателей (сейчас — один или два).

Собеседник в политэлитах поясняет, что оппозиция часто пользовалась возможностью направить на УИК вместо наблюдателей членов с совещательным голосом. «Это уже отработанная предвыборная технология. Наблюдателей кандидаты должны присылать за четыре дня до начала голосования. После этого проходит их проверка. Члены с совещательным голосом часто приходили на участок уже в день голосования с пачкой пустых направлений, подписанных кандидатом или его представителем. И просто путешествовали по УИКам с этой пачкой», — рассказ собеседник.

Эта поправка вносится в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. Ранее с требованием запретить работу членов комиссий с совещательным голосом выступал омбудсмен Пермского края Павел Миков. На одном из участков в сентябре 2021 года у него произошел конфликт с представительницей КПРФ. URA.RU сообщало также, что в Пермском крае предусматривается возможность электронного голосования.

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