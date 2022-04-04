Кремль обеспокоило желание Польши разместить ядерное оружие

В Кремле вызвало обеспокоенность желание Польши разместить американское ядерное оружие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле обеспокоены готовностью Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. Это может привести к росту напряженности на европейском континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«В целом, линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность. Линия чрезвычайно воинственная, антироссийская. И предлагаемые действия могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», — заявил Песков.

Премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия для усиления сдерживания Москвы. Пока вопрос не ставится, но, по его словам, «это скоро может измениться».