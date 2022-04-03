Власти Польши готовы разместить у себя ядерное оружие США

03 апреля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Польский вице-премьер заявил о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. Об этом рассказал премьер-министр страны Ярослав Качиньский. «Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы. Тем не менее, в настоящий момент такой вопрос не ставится, однако это скоро может измениться», — сказал Качиньский в интервью изданию Welt am Sonntag. Он также отметил, что в Польше стоит создать новый командный центр НАТО. «Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Нидерландах, где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — подытожил он. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. Об этом рассказал премьер-министр страны Ярослав Качиньский. «Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы. Тем не менее, в настоящий момент такой вопрос не ставится, однако это скоро может измениться», — сказал Качиньский в интервью изданию Welt am Sonntag. Он также отметил, что в Польше стоит создать новый командный центр НАТО. «Мы хотели бы иметь в Польше большой оперативный командный штаб НАТО, как, например, в Нидерландах, где планируются и откуда проводятся совместные операции НАТО. Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — подытожил он. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации, пишет RT. Он сообщил, что страна старается предоставлять Украине всю необходимую гуманитарную, дипломатическую и политическую помощь. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также предложил Киеву поддержку в рамках спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля.