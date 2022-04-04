Боевик «Айдара»* подтвердил план наступления на Россию в марте

04 апреля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Боец нацбатальона заявил, что Украина готовила нападение на РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством литовских боевиков готовили наступление на Россию в марте этого года. Об этом в ходе допроса рассказал плененный боец националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). «Семь месяцев… Литовцы нас тренировали. У меня штурмовая рота и штурмовой взвод были. Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват здания. Перед нами „серая зона“ была — Старомарьевка, аэропорт. [8 марта] стояла задача пойти в наступление и зачистить деревню», — передает его слова telegram-канал RT. Ранее бывший боец нацбатальона «Айдар» рассказал о том, что ВСУ убивают мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться в Россию из украинского города Рубежное. Украинская армия проявляет агрессию в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины началась. Операция началась утром 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Позже глава государства назвал предпринятые ВС РФ действия вынужденной мерой. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, в свою очередь, заявил о неопровержимых доказательствах подготовки Украиной нападения на Донбасс. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством литовских боевиков готовили наступление на Россию в марте этого года. Об этом в ходе допроса рассказал плененный боец националистического батальона «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). «Семь месяцев… Литовцы нас тренировали. У меня штурмовая рота и штурмовой взвод были. Нас тренировали захватывать здания — одноэтажные, двухэтажные, трехэтажные. Зачистка и захват здания. Перед нами „серая зона“ была — Старомарьевка, аэропорт. [8 марта] стояла задача пойти в наступление и зачистить деревню», — передает его слова telegram-канал RT. Ранее бывший боец нацбатальона «Айдар» рассказал о том, что ВСУ убивают мирных жителей, которые пытаются эвакуироваться в Россию из украинского города Рубежное. Украинская армия проявляет агрессию в ходе спецоперации РФ по демилитаризации Украины началась. Операция началась утром 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Позже глава государства назвал предпринятые ВС РФ действия вынужденной мерой. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, в свою очередь, заявил о неопровержимых доказательствах подготовки Украиной нападения на Донбасс.