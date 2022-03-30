Мединский заявил, что Украина готовилась напасть на Донбасс

Украина готовила нападение на Донбасс, заявил Владимир Мединский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Существуют неопровержимые доказательства подготовки Украиной нападения на Донбасс. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть неопровержимые доказательства того, что Киев готовил и планировал начать в ближайшее время наступление на республики Донбасса. И тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков тысяч наших граждан, проживающих там», — сказал Мединский.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг, необходимый для защиты народна Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных положительно оценили решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.