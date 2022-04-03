МЧС предупредило свердловчан о надвигающейся непогоде

Область накроет мокрый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, ветер до 20 метров в секунду, а также гололед на дорогах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«По информации синоптиков, 5 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. В период непогоды Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать правила безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время сильного ветра МЧС советует держаться подальше от строек, плотно закрывать окна и двери, находясь в помещении, не допускать применения открытого огня, по возможности отключать электроприборы. В багажнике автомобиля лучше всего хранить минимальные средства спасения — лопату, трос, топор, добавили с пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается потепление. «4 апреля будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, на дорогах гололедица, днем ожидается до +8, +13 градусов», — заявили в областном гидрометцентре.