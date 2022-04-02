В ЯНАО анонсировали появление микрорайона для расселения авариек

В Тарко-Сале появится микрорайон «Южный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайоне «Южный» в Тарко-Сале (ЯНАО) строятся шесть пятиэтажных домов, в которые расселят жителей аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Тарко-Сале строится новый микрорайон „Южный“. Все необходимое для строительства на сегодняшний день было приобретено заранее. Специалисты используют материалы отечественного производства — кирпич везут из Екатеринбурга, керамзитные блоки из Белгорода. Параллельно с возведением зданий идет строительство инженерных сетей, выполняется забивка свай под центральный тепловой пункт», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В 876 квартир микрорайона «Южный» переселят более трех тысяч жителей ветхих домов. По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, финансы на возведение нового жилья есть, экономические условия задачи не изменят. Дома в микрорайоне планируют сдать в 2024 году.

Как сообщил глава Пуровского района Антон Колодин на встрече с губернатором, в новом микрорайоне построят школу и детский сад. «Планируем создать здесь современный бульвар для прогулок и отдыха наших горожан. Кроме того, ведем работу по проектированию объездной дороги, включающую удобные подъезды к „Южному“», — добавил Колодин.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о планах по переселению аварийного жилья. Власти региона приняли решение до 2025 года расселить миллион квадратных метров, что в четыре раза больше показателя национального проекта. По словам Артюхова, на февраль 2022 года уже расселили треть «авариек».

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