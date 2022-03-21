Путин указал Артюхову на проблемы региона

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал основные проблемы ЯНАО Фото:

В ЯНАО есть проблемы с экологией, обманутыми дольщиками и аварийным жильем. На эти три нерешенных до конца вопроса указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым.

«Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешенные проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее», — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

В ответ на это Артюхов в своем докладе заявил, что в ЯНАО будет полностью расселено аварийное жилье. «Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель — полная ликвидация аварийного жилья — мы выполним», — сообщил Артюхов.

Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО пришлось отменять все дела, чтобы встретиться с президентом РФ. Повестка встречи — социально-экономические показатели Ямала.

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В ЯНАО есть проблемы с экологией, обманутыми дольщиками и аварийным жильем. На эти три нерешенных до конца вопроса указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым. «Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешенные проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. В ответ на это Артюхов в своем докладе заявил, что в ЯНАО будет полностью расселено аварийное жилье. «Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель — полная ликвидация аварийного жилья — мы выполним», — сообщил Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО пришлось отменять все дела, чтобы встретиться с президентом РФ. Повестка встречи — социально-экономические показатели Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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