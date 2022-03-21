Путин указал Артюхову на проблемы региона

21 марта 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назвал основные проблемы ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО есть проблемы с экологией, обманутыми дольщиками и аварийным жильем. На эти три нерешенных до конца вопроса указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым. «Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешенные проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. В ответ на это Артюхов в своем докладе заявил, что в ЯНАО будет полностью расселено аварийное жилье. «Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель — полная ликвидация аварийного жилья — мы выполним», — сообщил Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО пришлось отменять все дела, чтобы встретиться с президентом РФ. Повестка встречи — социально-экономические показатели Ямала. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО есть проблемы с экологией, обманутыми дольщиками и аварийным жильем. На эти три нерешенных до конца вопроса указал президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором округа Дмитрием Артюховым. «Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешенные проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее», — передает слова Путина официальный сайт Кремля. В ответ на это Артюхов в своем докладе заявил, что в ЯНАО будет полностью расселено аварийное жилье. «Вышли на хорошие темпы строительства. Усиливаемся, несмотря на все катаклизмы. Планку эту будем держать и, безусловно, этот важнейший для нас показатель — полная ликвидация аварийного жилья — мы выполним», — сообщил Артюхов. Ранее сообщалось, что губернатору ЯНАО пришлось отменять все дела, чтобы встретиться с президентом РФ. Повестка встречи — социально-экономические показатели Ямала.