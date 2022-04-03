03 апреля 2022

В Екатеринбурге перекроют дороги ради репетиции парада

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники
Дороги начнут перекрывать с 7:40 утра и до 14:00 5 апреля Фото:

С 5 апреля начинаются перекрытия автомобильных дорог в Екатеринбурге, связанные с репетициями парада Победы. Перекрывать дороги начнут с 7:40 утра, которые затронут улицы в Чкаловском районе на выезде из 19 и 32 военных городков и из микрорайона Солнечный, сообщают городские власти на официальном сайте.

«С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 — по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй)», — говорится в сообщении мэрии.

Утренние тренировки будут проводить 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Кроме того, тренировки начнут проводить в ночное время 20, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая. Ранее URA.RU составило подробную карту на время перекрытий из-за тренировок парада в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перекрытия коснутся следующих участков. На карте также отмечено красным перекрытие улиц Окраинная (от Палисадной до Эскадронной) и Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской)

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С 5 апреля начинаются перекрытия автомобильных дорог в Екатеринбурге, связанные с репетициями парада Победы. Перекрывать дороги начнут с 7:40 утра, которые затронут улицы в Чкаловском районе на выезде из 19 и 32 военных городков и из микрорайона Солнечный, сообщают городские власти на официальном сайте. «С 07:40 до 09:30 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Дорожной (от Окраинной до Городской), а с 09:00 до 14:00 — по улицам 2-й Новосибирской (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от Новосибирской второй до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до Новосибирской), Новосибирской (от Эскадронной до Новосибирской второй)», — говорится в сообщении мэрии. Утренние тренировки будут проводить 5, 7, 12, 14, 19 и 21 апреля. Кроме того, тренировки начнут проводить в ночное время 20, 25, 27, 29 апреля, а также 5 и 7 мая. Ранее URA.RU составило подробную карту на время перекрытий из-за тренировок парада в честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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