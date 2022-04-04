Пермские власти помогут бизнесу прокормить школы и детсады

Власти обсуждает меры поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация Перми обсуждает меры поддержки компаний, которые занимаются организацией питания в школах и детских садах города. Из-за роста цен на продукты они столкнулись с тем, что не могут уложиться в предусмотренный лимит, который составляет около 80 рублей в день. Как сообщил URA.RU источник, близкий к мэрии, власти планируют освободить компании от платежей за аренду пищеблоков.

«Постараемся в максимально быстрые сроки освободить компании от платы за аренду пищеблоков. Такая мера поддержки действовала в пандемию, сейчас, скорее всего, будем ее возвращать», — отметил источник.

По его словам, в месяц на аренду пищеблока в каждом учреждении у компаний уходит примерно от 50 до 100 тысяч рублей. После получения льготы они смогут направлять эти деньги на покупку продуктов питания. Но предоставление горячих обедов — это федеральная льгота, и поэтому определенные действия со своей стороны должен предпринять краевой минобр.

В сложившихся условиях в городском департаменте образования рассматривают возможность поддержки организаторов питания в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе администрации Перми. «Решаются вопросы по возможности корректировки меню в случаях проблем с поставкой продуктов питания. Общей задачей является сохранение стабильности и бесперебойные поставки питания в школы и детские сады», — отметили в мэрии.

В пресс-службе министерства образования заявили, что в приоритете должно оставаться качество питания. Ни одной жалобы от родителей по нарушению рациона не поступало. В министерстве сейчас «осуществляется анализ ситуации для принятия оптимального решения».

Цены на некоторые продукты выросли на 30-45%, отмечали предприниматели, которые работают в образовательных учреждениях Чайковского. Местные власти здесь тоже рассчитывают на министерство образования. Цены на продукты изменились в том числе из-за разрыва логистических цепочек на фоне экономических санкций против РФ. Запад усилил давление на экономику страны, которое он оказывает с начала нулевых.

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