Поставщики питания в пермские школы заявили о росте цен на 45%

Кормить детей в школах стало очень дорого Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Цены на продукты питания, которые используются при организации школьных обедов в Пермском крае, выросли на 30-45%. В результате компании несут убытки, сообщила URA.RU владелица одной из таких фирм. Она предоставляет услуги по питанию школьников и детсадовцев в Чайковском.

«Очень сильно подорожали крупы, овощи. В день мы несем убыток в 30 тысяч рублей. Сейчас начинаются торги на организацию питания в следующем учебном году и детских лагерях. Не понимаю, заявляться мне или уходить из бизнеса. Тяжелее ситуации у нас пока не было. Неясно, как долго придется ждать. Пока берем кредиты по ставке от 20%», —заявила предпринимательница.

Сахар у оптовиков, по ее словам, стоит 100 рублей. Поставщики питания рассчитывали, что на цену сможет повлиять проверка производителей со стороны ФАС, но этого не случилось. «Думали, может, покупать продукты напрямую у заводов-производителей, но, во-первых, там надо брать крупные партии, а у нас не такие объемы. Во-вторых, все заводы объявили о повышении цен с 1 апреля еще на 20-40%», — заявила она. В мэрии, по ее словам, просят подождать и обещают якобы увеличить финансирование в мае. Предприниматели передали властям коллективное обращение.

Мэр Чайковского Юрий Востриков заявил URA.RU, что на предусмотренные на эти цели деньги в условиях санкционного давления, конечно, сложно обеспечить качественное и полноценное питание. «Понимаю, что цены растут. Будем искать все возможные варианты помощи», — отметил он. Но предоставление горячего питания в школах — это не полномочия муниципалитета. Поэтому здесь нужно какое-то совместное решение с министерством образования Пермского края. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу министерства. В ведомстве заявили, что предоставят ответ в установленные законом сроки, то есть в течение семи дней.

Россия с 24 февраля проводит вынужденную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. В ответ на это западные страны усилили давление на экономику РФ. Такую политику они проводят с начала нулевых годов и, по словам президента РФ Владимира Путина, преследуют целью «отменить Россию».

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