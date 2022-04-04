Редакция Znak.com не выпускает материалы с 4 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед тем, как интернет-газета Znak.com 4 марта объявила о приостановке своей работы, директора издания Аксану Панову вызывали в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, до сих пор рассматривается вариант, что Znak.com не возобновит выпуск заметок.

«В отношении Znak.com прокуратура проводила проверку, Панову вызывали на опрос. Именно после этого редакция выступила с заявлением, что временно закрывается», — описал инсайдер. В пресс-службе свердловской прокуратуры корреспонденту сказали, что не располагают информацией по теме.

Руководство Znak.com объясняло приостановку деятельности «большим количеством ограничений, которые появились для работы СМИ в России». Изначально предполагалось, что сайт перезапустится к концу марта. Позднее появились детали: якобы Панова планирует ликвидировать редакции во всех городах присутствия, кроме Екатеринбурга — чтобы конвертировать близость к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в доход.

«При этом до сих пор сохраняется возможность, что Znak.com все же не вернется к работе. На ситуацию влияет и блокировка Роскомнадзором сайта It’s My City, который издает [бывший зам Пановой в Znak.com Дмитрий] Колезев. Этот воспринимается Пановой как демонстрация силы власти и останавливает от скорого возвращения — в апреле. Но, поскольку Панова нуждается в финансах, рассматривается вариант, что ей найдут альтернативное место, не связанное со „Знаком“», — поделился источник URA.RU.

Он также пересказал анекдот, который сейчас обсуждают в медиасреде: поскольку в «Областной газете», основном печатном издании свердловских властей, будет разделение должностей, гендиректор-главред «ОГ» Антон Стуликов будет только гендиректором, а должность редактора займет Панова. Сам Стуликов к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента. А Панова отказывается от комментариев URA.RU.

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