Кадры украинского волонтера доказали провокацию ВСУ в Буче

04 апреля 2022 в 23:05 Размер текста - 17 +

На видео видны разрушенные дома, однако на улице нет трупов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотограф Константин Либеров был в городе Буча (Украина) 1 и 2 апреля. Снимая видео и рассказывая о городе, он не упоминал о трупах, в убийстве которых ВСУ обвиняют российских военных. Мужчина находился там как доброволец. «В Ирпене и Буче нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Если Ирпень — это город, где разбито все, то Буча — это город, где полностью сломленные люди. Я общался сегодня с высокопоставленными офицерами ВСУ, армия РФ ушла», — говорит он в своих соцетях, описывая происходящее вокруг. В своем рассказе фотограф ни разу не упомянул о трупах в Буче. Также тел не видно на его многочисленных видео. При этом он объехал весь город. На этом же был пойман мэр города Буча Анатолий Федорук. 31 марта он опубликовал видео, на котором заявил о покинувших город российских солдатах. Примечательно, что Федорюк не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых сообщили лишь через два дня, так же, как и фотограф-волонтер. ВСУ обвинило Россию в массовых убийствах в Буче 3 апреля. Однако Минобороны РФ сразу ответило, что это является провокацией украинской стороны. На это указывает и множество других фактов. Ранее Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации страны по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это была вынужденная мера. Благодаря такому решению удалось предотвратить масштабное наступление на Донбасс и прекратить там восьмилетний геноцид. Минобороны сразу указало, что главной задачей для российских военных является аккуратность действий и бережное отношение к мирным жителям. В то же время националисты не раз прикрывались местными как живым щитом, не давали им бежать. На видео видны пустынные улицы соцсети Также фотограф снял разрушенную инфраструктуру города соцсети Однако ни на одном кадре от 1 апреля не видны трупы соцсети Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фотограф Константин Либеров был в городе Буча (Украина) 1 и 2 апреля. Снимая видео и рассказывая о городе, он не упоминал о трупах, в убийстве которых ВСУ обвиняют российских военных. Мужчина находился там как доброволец. «В Ирпене и Буче нет ни одного целого дома, ни одной улицы. Если Ирпень — это город, где разбито все, то Буча — это город, где полностью сломленные люди. Я общался сегодня с высокопоставленными офицерами ВСУ, армия РФ ушла», — говорит он в своих соцетях, описывая происходящее вокруг. В своем рассказе фотограф ни разу не упомянул о трупах в Буче. Также тел не видно на его многочисленных видео. При этом он объехал весь город. На этом же был пойман мэр города Буча Анатолий Федорук. 31 марта он опубликовал видео, на котором заявил о покинувших город российских солдатах. Примечательно, что Федорюк не сказал ни слова про «сотни жертв», о которых сообщили лишь через два дня, так же, как и фотограф-волонтер. ВСУ обвинило Россию в массовых убийствах в Буче 3 апреля. Однако Минобороны РФ сразу ответило, что это является провокацией украинской стороны. На это указывает и множество других фактов. Ранее Россия начала специальную операцию на Украине по денацификации и демилитаризации страны по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, это была вынужденная мера. Благодаря такому решению удалось предотвратить масштабное наступление на Донбасс и прекратить там восьмилетний геноцид. Минобороны сразу указало, что главной задачей для российских военных является аккуратность действий и бережное отношение к мирным жителям. В то же время националисты не раз прикрывались местными как живым щитом, не давали им бежать.