В РФ и Белоруссии прекратил работу сервис по аренде жилья Airbnb

05 апреля 2022 в 02:23 Размер текста - 17 +

С 4 апреля россияне и белорусы не смогут забронировать жилье через Airbnb Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сервис по аренде жилья Airbnb остановил возможность бронирования для россиян и белорусов. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Белоруссии прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что забронированное жилье в РФ и Белоруссии до 4 апреля не будет отменено. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сервис по аренде жилья Airbnb остановил возможность бронирования для россиян и белорусов. Об этом сообщает пресс-служба компании. «Airbnb приостановила деятельность в России и Беларуси. Это означает, что бронирование жилья и впечатлений в России и Белоруссии прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что забронированное жилье в РФ и Белоруссии до 4 апреля не будет отменено. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».