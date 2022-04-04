04 апреля 2022

Мэр Екатеринбурга утвердил законопроект по благоустройству Исети. В проекте новая набережная и парк

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Панорама города. Екатеринбург, хаятт, башня исеть, вид города, город екатеринбург, закат, екатеринбург сити
Вдоль реки Исеть планируется создать новую набережную Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о благоустройстве набережной Реки Исети. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.

«Подписал постановление „Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для благоустройства набережной реки Исети, от улицы Щорса до переулка Базового“. <…> Там, где до сих пор был дикий, замусоренный кустарник, возникнут новые территории отдыха. В ЦПКиО появится отличная набережная, чуть ниже по течению — парк водных активностей. И это просто замечательно, если учитывать дефицит зеленых уголков в нашем городе», — написал Орлов.

Ранее сообщалось, что новая улица вдоль реки Исеть появиться в микрорайоне Парковый. Планируется, что она будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также новая улица должна объединить город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о благоустройстве набережной Реки Исети. Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Подписал постановление „Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для благоустройства набережной реки Исети, от улицы Щорса до переулка Базового“. <…> Там, где до сих пор был дикий, замусоренный кустарник, возникнут новые территории отдыха. В ЦПКиО появится отличная набережная, чуть ниже по течению — парк водных активностей. И это просто замечательно, если учитывать дефицит зеленых уголков в нашем городе», — написал Орлов. Ранее сообщалось, что новая улица вдоль реки Исеть появиться в микрорайоне Парковый. Планируется, что она будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также новая улица должна объединить город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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