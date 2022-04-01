В Екатеринбурге на берегу Исети появится новая улица

02 апреля 2022 в 03:13 Размер текста - 17 +

Новая улица должна соединить город с планируемым к постройке кварталом «Малая Гвардия» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Парковый вдоль реки Исеть появится новая улица. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Первый этап — благоустройство левого берега реки Исети, от улицы Щорса до границы ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Второй этап — благоустройство правого берега реки Исети, от улицы Щорса до улицы Циолковского. Третий этап — благоустройство левого и правого берегов реки, от улицы Циолковского до переулка Базового», — говорится в документе. По планам новая улица будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также планируется, что новая улица объединит город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен. Сроки реализации проекта пока не названы. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге в микрорайоне Парковый вдоль реки Исеть появится новая улица. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Первый этап — благоустройство левого берега реки Исети, от улицы Щорса до границы ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Второй этап — благоустройство правого берега реки Исети, от улицы Щорса до улицы Циолковского. Третий этап — благоустройство левого и правого берегов реки, от улицы Циолковского до переулка Базового», — говорится в документе. По планам новая улица будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также планируется, что новая улица объединит город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен. Сроки реализации проекта пока не названы.