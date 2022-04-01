01 апреля 2022

В Екатеринбурге на берегу Исети появится новая улица

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, вид города, городской пруд, город екатеринбург, закат
Новая улица должна соединить город с планируемым к постройке кварталом «Малая Гвардия» Фото:

В Екатеринбурге в микрорайоне Парковый вдоль реки Исеть появится новая улица. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

«Первый этап — благоустройство левого берега реки Исети, от улицы Щорса до границы ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Второй этап — благоустройство правого берега реки Исети, от улицы Щорса до улицы Циолковского. Третий этап — благоустройство левого и правого берегов реки, от улицы Циолковского до переулка Базового», — говорится в документе.

По планам новая улица будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также планируется, что новая улица объединит город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен. Сроки реализации проекта пока не названы.

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В Екатеринбурге в микрорайоне Парковый вдоль реки Исеть появится новая улица. Об этом говорится в постановлении, подписанном главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. «Первый этап — благоустройство левого берега реки Исети, от улицы Щорса до границы ЦПКиО им. В. В. Маяковского. Второй этап — благоустройство правого берега реки Исети, от улицы Щорса до улицы Циолковского. Третий этап — благоустройство левого и правого берегов реки, от улицы Циолковского до переулка Базового», — говорится в документе. По планам новая улица будет с тротуарами шириной до 6 метров и велодорожкой шириной до 3 метров и соединит улицы Щорса и Циолковского. Также планируется, что новая улица объединит город с районом «Малая Гвардия», который еще не построен. Сроки реализации проекта пока не названы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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