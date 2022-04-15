Медведев резко обеднел за 2021 год

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Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев в месяц получает СУММА рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2021 год — он заработал 8,3 млн. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Медведев в 2021 году заработал 8,1 млн рублей. В месяц он получал около 692 тысяч рублей. Также зампред Совбеза России отчитался о наличии двух автомобилей, одной квартиры площадью 367,8 квадратных метров и земельного участка площадью 4700 квадратных метров, указано в декларации о доходах.

По итогам 2020 года доходы Медведева возросли и составили 18,1 млн рублей. После ухода в отставку вместе с остальными членами правительства Медведев стал получать на 7 млн рублей больше. Он получал 11 млн рублей в год в 2019 году, когда был председателем правительства России.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2021 год — он заработал 8,3 млн. Об этом сообщается на сайте Кремля. Медведев в 2021 году заработал 8,1 млн рублей. В месяц он получал около 692 тысяч рублей. Также зампред Совбеза России отчитался о наличии двух автомобилей, одной квартиры площадью 367,8 квадратных метров и земельного участка площадью 4700 квадратных метров, указано в декларации о доходах. По итогам 2020 года доходы Медведева возросли и составили 18,1 млн рублей. После ухода в отставку вместе с остальными членами правительства Медведев стал получать на 7 млн рублей больше. Он получал 11 млн рублей в год в 2019 году, когда был председателем правительства России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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