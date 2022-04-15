Медведев резко обеднел за 2021 год

15 апреля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев в месяц получает СУММА рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2021 год — он заработал 8,3 млн. Об этом сообщается на сайте Кремля. Медведев в 2021 году заработал 8,1 млн рублей. В месяц он получал около 692 тысяч рублей. Также зампред Совбеза России отчитался о наличии двух автомобилей, одной квартиры площадью 367,8 квадратных метров и земельного участка площадью 4700 квадратных метров, указано в декларации о доходах. По итогам 2020 года доходы Медведева возросли и составили 18,1 млн рублей. После ухода в отставку вместе с остальными членами правительства Медведев стал получать на 7 млн рублей больше. Он получал 11 млн рублей в год в 2019 году, когда был председателем правительства России. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2021 год — он заработал 8,3 млн. Об этом сообщается на сайте Кремля. Медведев в 2021 году заработал 8,1 млн рублей. В месяц он получал около 692 тысяч рублей. Также зампред Совбеза России отчитался о наличии двух автомобилей, одной квартиры площадью 367,8 квадратных метров и земельного участка площадью 4700 квадратных метров, указано в декларации о доходах. По итогам 2020 года доходы Медведева возросли и составили 18,1 млн рублей. После ухода в отставку вместе с остальными членами правительства Медведев стал получать на 7 млн рублей больше. Он получал 11 млн рублей в год в 2019 году, когда был председателем правительства России.