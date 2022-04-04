04 апреля 2022

Дожди и мокрый снег придут в Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Снег. Грязь Челябинск., мокрый снег, машина в снегу
Три дня Челябинскую область будет поливать дождем и засыпать мокрым снегом Фото:

Дожди, мокрый снег и гололед обещают синоптики жителям Челябинской области в ближайшие трое суток. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Однако непогода обойдет стороной столицу области.

«Днем 5 апреля на территории Челябинской области будет облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 6 апреля снегопады сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Днем среды местами мокрый снег сменится дождями. Такая погода сохранится и 7 апреля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом ночные температуры будут балансировать в диапазоне от нуля до -6 градусов, днем повышаясь до 3-10 градусов тепла. В самом Челябинске небольшой снег возможен лишь днем 5 апреля. В остальное время будет облачно без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-6 градусов, днем будет колебаться в районе 6-8 градусов тепла.

Настоящее потепление начнется на Южном Урале с конца текущей недели. К середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.

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Дожди, мокрый снег и гололед обещают синоптики жителям Челябинской области в ближайшие трое суток. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Однако непогода обойдет стороной столицу области. «Днем 5 апреля на территории Челябинской области будет облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 6 апреля снегопады сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Днем среды местами мокрый снег сменится дождями. Такая погода сохранится и 7 апреля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом ночные температуры будут балансировать в диапазоне от нуля до -6 градусов, днем повышаясь до 3-10 градусов тепла. В самом Челябинске небольшой снег возможен лишь днем 5 апреля. В остальное время будет облачно без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-6 градусов, днем будет колебаться в районе 6-8 градусов тепла. Настоящее потепление начнется на Южном Урале с конца текущей недели. К середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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