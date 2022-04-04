Дожди и мокрый снег придут в Челябинскую область. Скрин

05 апреля 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Три дня Челябинскую область будет поливать дождем и засыпать мокрым снегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дожди, мокрый снег и гололед обещают синоптики жителям Челябинской области в ближайшие трое суток. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Однако непогода обойдет стороной столицу области. «Днем 5 апреля на территории Челябинской области будет облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 6 апреля снегопады сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Днем среды местами мокрый снег сменится дождями. Такая погода сохранится и 7 апреля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом ночные температуры будут балансировать в диапазоне от нуля до -6 градусов, днем повышаясь до 3-10 градусов тепла. В самом Челябинске небольшой снег возможен лишь днем 5 апреля. В остальное время будет облачно без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-6 градусов, днем будет колебаться в районе 6-8 градусов тепла. Настоящее потепление начнется на Южном Урале с конца текущей недели. К середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Дожди, мокрый снег и гололед обещают синоптики жителям Челябинской области в ближайшие трое суток. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. Однако непогода обойдет стороной столицу области. «Днем 5 апреля на территории Челябинской области будет облачно, с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночь на 6 апреля снегопады сохранятся, на дорогах образуется гололедица. Днем среды местами мокрый снег сменится дождями. Такая погода сохранится и 7 апреля», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом ночные температуры будут балансировать в диапазоне от нуля до -6 градусов, днем повышаясь до 3-10 градусов тепла. В самом Челябинске небольшой снег возможен лишь днем 5 апреля. В остальное время будет облачно без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-6 градусов, днем будет колебаться в районе 6-8 градусов тепла. Настоящее потепление начнется на Южном Урале с конца текущей недели. К середине следующей недели синоптики обещают челябинцам практически летние плюс 18 градусов.