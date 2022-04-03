В Челябинске потеплеет до 18 градусов. Скрин

04 апреля 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

За неделю в Челябинск придет почти настоящее лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На протяжении ближайших 10 дней температура в Челябинске будет повышаться, достигнув к началу следующей неделе 18 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. До четверга, 7 апреля, дневные температуры будут балансировать около 6-7 градусов тепла, ночью опускаясь до нуля. В пятницу, 8 апреля, столбик термометра поднимется уже до 12 градусов, и установятся плюсовые ночные температуры. Уже 10 апреля температура выйдет на 16 градусов, а 11 и 12 апреля ожидается уже практически летнее тепло — 18 градусов. По ночам будет не холоднее плюс 6 градусов. Лишь в следующую среду, 16 апреля, похолодает до 11 градусов днем и до 4 градусов ночью. Одновременно ожидается дождь. «Практически 10 дней, начиная с сегодняшнего, в Челябинске ожидается плюсовая температура. Которая, к тому же, будет непрерывно расти. „Плюс“ ожидается и по ночам», — резюмировала 4 апреля мэр города Наталья Котова, потребовав от подчиненных воспользоваться этим и вымыть дороги областного центра с мылом. Скрин: сайт Realmeteo Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На протяжении ближайших 10 дней температура в Челябинске будет повышаться, достигнув к началу следующей неделе 18 градусов. Это следует из прогноза сайта Realmeteo. До четверга, 7 апреля, дневные температуры будут балансировать около 6-7 градусов тепла, ночью опускаясь до нуля. В пятницу, 8 апреля, столбик термометра поднимется уже до 12 градусов, и установятся плюсовые ночные температуры. Уже 10 апреля температура выйдет на 16 градусов, а 11 и 12 апреля ожидается уже практически летнее тепло — 18 градусов. По ночам будет не холоднее плюс 6 градусов. Лишь в следующую среду, 16 апреля, похолодает до 11 градусов днем и до 4 градусов ночью. Одновременно ожидается дождь. «Практически 10 дней, начиная с сегодняшнего, в Челябинске ожидается плюсовая температура. Которая, к тому же, будет непрерывно расти. „Плюс“ ожидается и по ночам», — резюмировала 4 апреля мэр города Наталья Котова, потребовав от подчиненных воспользоваться этим и вымыть дороги областного центра с мылом.