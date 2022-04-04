В ХМАО дворник украл офисную бумагу у администрации города

Похищенную бумагу мужчина планировал продать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) дворник попытался украсть со склада мэрии Пыть-Яха 10 пачек офисной бумаги, чтобы позже ее продать. У мужчины был дубликат ключа, сообщает официальный telegram-канал УМВД по ХМАО «Полиция Югры».

«Злоумышленник пытался похитить 10 пачек офисной бумаги из здания склада городской администрации. 49-летний фигурант воспользовался ключом-дубликатом, так как имел доступ к помещению, там он подрабатывал дворником. Похищенное он планировал продать», — отмечается в полиции.

Месяцем ранее мужчина уже успел украсть 12 упаковок бумаги и спрятал их в офисе турфирмы, в которой работает. Общий ущерб составил порядка 18 тысяч рублей. Похищенная бумага была изъята. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО офисная бумага стремительно подорожала. Резкий ажиотаж на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в магазинах округа начался после введения санкционных мер.

Цены на товары стали резко меняться после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, после которой последовали санкции Запада. По словам зарубежных политиков, санкции должны ударить не только по экономике России, но и по каждому гражданину.