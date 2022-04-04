04 апреля 2022

Челябинские военные получили право отсрочить судебные платежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, заправка, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
Участники спецоперации на Украине смогут приостановить исполнительные производства в свой адрес Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинские военные, участвующие в спецоперации на Украине, получили право на отсрочку оплаты судебных задолженностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области со ссылкой на федеральный закон.

В марте в Госдуме предложили признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ и 26 марта президент России Владимир Путин подписал такой указ. Статус ветерана боевых действий дает ряд привилегий.

«Для приостановки исполнительного производства военнослужащим необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления. Подать документы могут представители недееспособных граждан, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством» — цитирует закон пресс-служба УФССП региона.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали операцию вынужденной мерой. Только таким способом можно завершить боевые действия на Донбассе и спасти его жителей от геноцида, заявляли там.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинские военные, участвующие в спецоперации на Украине, получили право на отсрочку оплаты судебных задолженностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области со ссылкой на федеральный закон. В марте в Госдуме предложили признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ и 26 марта президент России Владимир Путин подписал такой указ. Статус ветерана боевых действий дает ряд привилегий. «Для приостановки исполнительного производства военнослужащим необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления. Подать документы могут представители недееспособных граждан, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством» — цитирует закон пресс-служба УФССП региона. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали операцию вынужденной мерой. Только таким способом можно завершить боевые действия на Донбассе и спасти его жителей от геноцида, заявляли там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...