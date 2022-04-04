Челябинские военные получили право отсрочить судебные платежи

Участники спецоперации на Украине смогут приостановить исполнительные производства в свой адрес Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Челябинские военные, участвующие в спецоперации на Украине, получили право на отсрочку оплаты судебных задолженностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Челябинской области со ссылкой на федеральный закон.

В марте в Госдуме предложили признать участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий. 23 марта инициативу одобрили в Совете Федерации РФ и 26 марта президент России Владимир Путин подписал такой указ. Статус ветерана боевых действий дает ряд привилегий.

«Для приостановки исполнительного производства военнослужащим необходимо предоставить судебному приставу оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления. Подать документы могут представители недееспособных граждан, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством» — цитирует закон пресс-служба УФССП региона.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В Кремле назвали операцию вынужденной мерой. Только таким способом можно завершить боевые действия на Донбассе и спасти его жителей от геноцида, заявляли там.