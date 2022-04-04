Власти нашли способ спасти курганцев от нехватки газа

Власти приняли решение компенсировать поставщику сжиженного газа выпадающие доходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджет Курганской области предоставит субсидии поставщику сжиженного углеводородного газа (СУГ) жителям региона, чтобы компенсировать ему выпадающие доходы. Постановление областного правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.

«Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных гарантирующими поставщиками доходов от реализации населению СУГ для бытовых нужд по цене, установленной департаментом государственного регулирования цен и тарифов. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств», — говорится в документе.

Размер субсидии рассчитывается по специальной формуле. В ней, в частности, учитываются объем реализованного населению СУГ, розничные цены на газ и размер экономически обоснованных и подтвержденных затрат поставщика. Для получения субсидии поставщик должен до 1 августа предоставить в региональный департамент строительства необходимый комплект документов.

В конце марта в Кургане появилась информация, что единственный поставщик СУГ, ООО «Лаборатория неразрушающего контроля ПромГазИспытание», уходит с рынка. Глава Кургана Елена Ситникова провела встречу с директором компании Павлом Лагуновым, после которой они заявили, что сбоев в поставках газа не будет. «Информация недостоверная и не соответствует действительности. Поставщик продолжает осуществлять бесперебойные поставки сжиженного газа для населения», — утверждали в пресс-службе мэрии.

Поставщик СУГ в Кургане сменился год назад. Перед этим в городе неоднократно возникали проблемы с поставками газа. Власти заявляли, что старый поставщик, «Газэнергосеть Оренбург», не выполняет свои обязанности, а мэрия занимает пассивную позицию. При этом в «Газэнергосеть Оренбург» утверждали, что с 2018 года работают в убыток. Это вызвано выпадающими доходами от регулируемого вида деятельности.

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