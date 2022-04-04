Власти нашли способ спасти курганцев от нехватки газа

Бюджет Курганской области предоставит субсидии поставщику сжиженного углеводородного газа (СУГ) жителям региона, чтобы компенсировать ему выпадающие доходы. Постановление областного правительства об этом опубликовано на портале правовой информации.
«Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных гарантирующими поставщиками доходов от реализации населению СУГ для бытовых нужд по цене, установленной департаментом государственного регулирования цен и тарифов. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств», — говорится в документе.
Размер субсидии рассчитывается по специальной формуле. В ней, в частности, учитываются объем реализованного населению СУГ, розничные цены на газ и размер экономически обоснованных и подтвержденных затрат поставщика. Для получения субсидии поставщик должен до 1 августа предоставить в региональный департамент строительства необходимый комплект документов.
В конце марта в Кургане появилась информация, что единственный поставщик СУГ, ООО «Лаборатория неразрушающего контроля ПромГазИспытание», уходит с рынка. Глава Кургана Елена Ситникова провела встречу с директором компании Павлом Лагуновым, после которой они заявили, что сбоев в поставках газа не будет. «Информация недостоверная и не соответствует действительности. Поставщик продолжает осуществлять бесперебойные поставки сжиженного газа для населения», — утверждали в пресс-службе мэрии.
Бюджет Курганской области предоставит субсидии поставщику сжиженного углеводородного газа (СУГ) жителям региона, чтобы компенсировать ему выпадающие доходы. Постановление областного правительства об этом опубликовано на портале правовой информации. «Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных гарантирующими поставщиками доходов от реализации населению СУГ для бытовых нужд по цене, установленной департаментом государственного регулирования цен и тарифов. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств», — говорится в документе. Размер субсидии рассчитывается по специальной формуле. В ней, в частности, учитываются объем реализованного населению СУГ, розничные цены на газ и размер экономически обоснованных и подтвержденных затрат поставщика. Для получения субсидии поставщик должен до 1 августа предоставить в региональный департамент строительства необходимый комплект документов. В конце марта в Кургане появилась информация, что единственный поставщик СУГ, ООО «Лаборатория неразрушающего контроля ПромГазИспытание», уходит с рынка. Глава Кургана Елена Ситникова провела встречу с директором компании Павлом Лагуновым, после которой они заявили, что сбоев в поставках газа не будет. «Информация недостоверная и не соответствует действительности. Поставщик продолжает осуществлять бесперебойные поставки сжиженного газа для населения», — утверждали в пресс-службе мэрии. Поставщик СУГ в Кургане сменился год назад. Перед этим в городе неоднократно возникали проблемы с поставками газа. Власти заявляли, что старый поставщик, «Газэнергосеть Оренбург», не выполняет свои обязанности, а мэрия занимает пассивную позицию. При этом в «Газэнергосеть Оренбург» утверждали, что с 2018 года работают в убыток. Это вызвано выпадающими доходами от регулируемого вида деятельности.