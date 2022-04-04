Проститься с солдатом пришли многие качканарцы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Качканаре простились с 19-летним Кириллом Побежимовым, погибшим во время российской спецоперации на Украине. Информация опубликована на странице во «ВКонтакте» администрации города.

«Качканар простился с погибшим на Украине Кириллом Побежимовым. Проводить в последний путь своего земляка пришли десятки качканарцев — родственники, друзья и знакомые, товарищи по кадетской школе, ветераны локальных войн», — говорится в сообщении в группе «Город Качканар».

Побежимов закончил кадетскую школу-интернат качканарского профессионального училища. «Он был очень добрым, активным молодым человеком, участвовал во всех мероприятиях. Сейчас в интернате оборудован уголок памяти, Кирилл включен в список вечным кадетом», — рассказала агентству замдиректора кадетского отделения Светлана Можейко.

После кадетской школы Побежимов призвался в армию в мотострелковые войска, потом из срочников перешел на контрактную службу. 25 марта юноша погиб под Харьковом в ходе спецоперации на Украине. Посмертно 19-летний свердловчанин награжден орденом Мужества.

Спецоперация на Украине проводится вынужденно, отмечал президент России Владимир Путин. По его словам, задача военных — избавление жителей Донбасса от страданий и геноцида. На сегодняшний день от нацистов освобождено 95% территории ЛНР и порядка 60% ДНР. Накануне в Мариуполе массово сдались в плен около 300 украинских военных.

Фото: Администрация города Качканар

Фото: Администрация города Качканар

Фото: Администрация города Качканар

Фото: Администрация города Качканар

Фото: Администрация города Качканар

Фото: Администрация города Качканар