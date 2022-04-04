Кадыров сообщил о двух сотнях сдавшихся в плен морпехах ВСУ. Они признали, что Ахмат— сила

05 апреля 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что родные сдавшихся солдат ВСУ могут больше не переживать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе сдались в плен Вооруженным силам России 267 солдат морской пехоты Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что постоянно обращался к украинским военным с предложением сдаться и объединить усилия в «наведении порядка в стране ради мирной жизни украинского народа». «267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», — заявил глава Чечни. Также Кадыров опубликовал видео с украинскими военнопленными, с которыми общался депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал, что в результате спецоперации все «бандеровцы и нацики» будут уничтожены. Украинские военные в свою очередь хором прокричали ему «Ахмат — сила!». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе сдались в плен Вооруженным силам России 267 солдат морской пехоты Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «267 морпехов из 503-го батальона (приписан к 36-й обрмп ВМСУ) сегодня в Мариуполе сдались в плен Российским вооруженным силам. Это очень правильный и осознанный выбор!», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что постоянно обращался к украинским военным с предложением сдаться и объединить усилия в «наведении порядка в стране ради мирной жизни украинского народа». «267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», — заявил глава Чечни. Также Кадыров опубликовал видео с украинскими военнопленными, с которыми общался депутат Государственной думы РФ от Чечни Адам Делимханов. Он пообещал, что в результате спецоперации все «бандеровцы и нацики» будут уничтожены. Украинские военные в свою очередь хором прокричали ему «Ахмат — сила!». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.