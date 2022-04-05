Евросоюз отказался от полного запрета на российский газ

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Евросоюз отказался от запрета российского природного газа из-за того, что Венгрия хочет наложить вето Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз отказался от глобального запрета на российский газ из-за позиции Венгрии. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.

«Единогласное решение не может быть принято. Есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — передают слова политика РИА «Новости».

Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х годов. Страны Евросоюза и другие государства ввели ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине, которая проходит с конца февраля. Российские власти отмечали, что санкции негативно влияют и на западные страны, которые их вводят.

Позже Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада. Уже сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях.

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Евросоюз отказался от глобального запрета на российский газ из-за позиции Венгрии. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE. «Единогласное решение не может быть принято. Есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — передают слова политика РИА «Новости». Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х годов. Страны Евросоюза и другие государства ввели ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине, которая проходит с конца февраля. Российские власти отмечали, что санкции негативно влияют и на западные страны, которые их вводят. Позже Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада. Уже сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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