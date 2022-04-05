Евросоюз отказался от полного запрета на российский газ

05 апреля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Евросоюз отказался от глобального запрета на российский газ из-за позиции Венгрии. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE. «Единогласное решение не может быть принято. Есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — передают слова политика РИА «Новости». Санкционное давление продолжается на Россию с начала 2000-х годов. Страны Евросоюза и другие государства ввели ограничения против РФ из-за спецоперации на Украине, которая проходит с конца февраля. Российские власти отмечали, что санкции негативно влияют и на западные страны, которые их вводят. Позже Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада. Уже сообщалось, что венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок газа в рублях.