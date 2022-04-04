Страна ЕС готова выполнить ультиматум Путина по газу 05 апреля 2022 в 08:59 Размер текста - 17 + Венгрия ведет переговоры с «Газпромом» о покупке газа за рубли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок зага в рублях, как того потребовал от недружественных стран президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил российский посол в республике Евгений Станиславов. «Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала долгосрочный контракт с „Газпром экспортом“, эти вопросы обсуждаются», — заявил Евгений Станиславов РИА «Новости». При этом официальные комментарии руководства Венгрии дипломату неизвестны. Ранее Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. О готовности выполнить требование России заявили Латвия и Словакия. Еще ряд стран, такие как Германия, Франция, Италия, отказались. Три четверти россиян поддержали это решение президента. На фоне него рубль начал укрепляться. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Венгерская энергетическая компания MVM обсуждает с «Газпромом» оплату поставок зага в рублях, как того потребовал от недружественных стран президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил российский посол в республике Евгений Станиславов. «Между государственной энергетической компанией MVM, которая как раз и заключала долгосрочный контракт с „Газпром экспортом“, эти вопросы обсуждаются», — заявил Евгений Станиславов РИА «Новости». При этом официальные комментарии руководства Венгрии дипломату неизвестны. Ранее Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. Эта мера стала ответом на санкции Запада из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. О готовности выполнить требование России заявили Латвия и Словакия. Еще ряд стран, такие как Германия, Франция, Италия, отказались. Три четверти россиян поддержали это решение президента. На фоне него рубль начал укрепляться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям