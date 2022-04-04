В ЯНАО предложили упростить получение северных пенсий

05 апреля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Коммунисты предлагают начислять доплату к пенсии без обязательного северного стажа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ямальские коммунисты предложили законопроект, который позволит получать детям войны надбавки к северной пенсии без обязательного стажа в 15 лет. Об этом URA.RU сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО и депутат окружного заксобрания Елена Кукушкина. «Им выплачивают по тысяче рублей каждый месяц и по тысяче рублей ко Дню победы. Мы в 2018 году предлагали этот же законопроект, тогда нужно было 30 миллионов — сейчас гораздо меньше. У нас такая категория граждан получает эту доплату, но только те, у кого стаж трудовой 15 лет, у инвалидов — 10. Но от того, что они 15 лет не отработали на Ямале, они же детьми войны быть не перестали», — пояснила Кукушкина. Она отметила, что к ней неоднократно обращались люди, которым не хватает всего года для получения надбавки. Также Кукушкина отмечает, что здесь важен и моральный аспект. «Женщина пережила все тяготы войны, но из-за того, что у нее нет года стажа на Ямале, она не получает эту доплату», — пояснила депутат. Ранее парламентарии предложили на федеральном уровне усовершенствовать возможности для инвалидов по получению жилья. Парламентарии предлагают обеспечивать людей из этой категории недвижимостью с учетом их потребностей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ямальские коммунисты предложили законопроект, который позволит получать детям войны надбавки к северной пенсии без обязательного стажа в 15 лет. Об этом URA.RU сообщила глава отделения КПРФ в ЯНАО и депутат окружного заксобрания Елена Кукушкина. «Им выплачивают по тысяче рублей каждый месяц и по тысяче рублей ко Дню победы. Мы в 2018 году предлагали этот же законопроект, тогда нужно было 30 миллионов — сейчас гораздо меньше. У нас такая категория граждан получает эту доплату, но только те, у кого стаж трудовой 15 лет, у инвалидов — 10. Но от того, что они 15 лет не отработали на Ямале, они же детьми войны быть не перестали», — пояснила Кукушкина. Она отметила, что к ней неоднократно обращались люди, которым не хватает всего года для получения надбавки. Также Кукушкина отмечает, что здесь важен и моральный аспект. «Женщина пережила все тяготы войны, но из-за того, что у нее нет года стажа на Ямале, она не получает эту доплату», — пояснила депутат. Ранее парламентарии предложили на федеральном уровне усовершенствовать возможности для инвалидов по получению жилья. Парламентарии предлагают обеспечивать людей из этой категории недвижимостью с учетом их потребностей.