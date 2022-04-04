Учителей в ЯНАО заставляют бесплатно работать уборщиками

Учителя работают в школе вместо клининговой компании Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Педагоги гимназии в Лабытнанги (ЯНАО) обязаны бесплатно готовить учреждение к открытию после ремонта и по вечерам проводить там уборку. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

«Администрация и все причастные. В том числе Воробьева и ее подчиненные. Хотелось бы услышать, на каком основании работники гимназии ходят в нерабочее время на уборку школы? Школа уже официально сдана? Подрядчик за что деньги собственно получает? Уже ни один раз сроки сдачи сдвигаются. А работники гимназии обязаны работать в рабочее время на других школах, а внерабочее идти убирать гимназию. Очень интересно», — написал пользователь под ником Купипродай Продайка в соцсети «ВКонтакте».

Жители откликнулись на пост горожанина и добавили, что подобные субботники в школе являются обязательными для учителей и их никто не оплачивает. «Действительно. Детей обучи, журналы все заполни, отчеты все сдай, „допы“ проведи, тетради проверь, к завтрашнему дню подготовься, презентацию новой темы для детей сделай, а потом еще уставшая беги мой и отмывай школу за кого-то за спасибо. А на семью и отдых учителя всем наплевать», — ответила Ирина Лазарева.

В Управлении образования Лабытнанги на пост жителя ответили, что в уборке гимназии задействованы все сотрудники учреждения, а также привлекаются работники из других организаций. Однако данный ответ ямальцев не устроил. «Управление образования ходите и убирайте, а не других заставляете и даже не работников гимназии. Причем все должны пахать бесплатно, не у кого же нет семьи, детей, личного времени!», — добавила Ольга Огий. «Поддерживаю вопрос! Предлагаю жалобу написать, коллективную. Бабки на клининг выделили. Город слишком маленький, чтобы такие вещи делать», — написал Дима Юртак.

В администрацию города агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что подрядчик «Альянс-Строй», ремонтирующий гимназию в Лабытнанги, поселил туда приезжих работников. Строители на время работ жили в помещениях школы, за что компания получила штраф.

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