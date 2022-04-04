04 апреля 2022

Певица Савичева в четвертый раз заболела коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма
Певица Юлия Савичева рассказала, что переболела тремя штаммами коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева в четвертый раз заболела COVID-19. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«У меня с коронавирусом особые отношения. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот — я жутко везучая. Я предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты», — призналась исполнительница.

В голосовом сообщении, которое также опубликовано в telegram-канале певицы, Савичева рассказала, что у нее подтвердился «омикрон». Она добавила, что находится на самоизоляции.

Ранее Савичева рассказала, что излишняя самокритичность ей часто мешает в жизни. Решить проблему певице помог психолог.

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Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева в четвертый раз заболела COVID-19. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «У меня с коронавирусом особые отношения. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот — я жутко везучая. Я предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты», — призналась исполнительница. В голосовом сообщении, которое также опубликовано в telegram-канале певицы, Савичева рассказала, что у нее подтвердился «омикрон». Она добавила, что находится на самоизоляции. Ранее Савичева рассказала, что излишняя самокритичность ей часто мешает в жизни. Решить проблему певице помог психолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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