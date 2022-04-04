Певица Савичева в четвертый раз заболела коронавирусом

Певица Юлия Савичева рассказала, что переболела тремя штаммами коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Певица, уроженка Кургана Юлия Савичева в четвертый раз заболела COVID-19. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«У меня с коронавирусом особые отношения. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот — я жутко везучая. Я предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты», — призналась исполнительница.

В голосовом сообщении, которое также опубликовано в telegram-канале певицы, Савичева рассказала, что у нее подтвердился «омикрон». Она добавила, что находится на самоизоляции.

Ранее Савичева рассказала, что излишняя самокритичность ей часто мешает в жизни. Решить проблему певице помог психолог.