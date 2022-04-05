Полпред Якушев запретил проверять чиновников из-за санкций

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Собрание СОСПП в Синара-центре. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев потребовал обеспечить бизнесу свободу работы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Местные органы власти, помогающие бизнесу справляться с санкциями, на Урале должны быть освобождены от проверок для спокойной работы. С таким заявлением на оперативном совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

21 марта полпред поручил властям уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Теперь он выдвинул дополнительное требование: «Объектами для проверок также не должны становиться региональные и муниципальные органы власти, задача которых сейчас — максимально помогать бизнесу, содействовать ему с получением мер поддержки».

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«Мораторий допускает контрольно-надзорные мероприятия в случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей. Критерии оценочные, нормативно не закреплены. Нельзя допустить, чтобы они стали инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения еще большего количества проверок», — заявил Якушев на совещании.

Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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Местные органы власти, помогающие бизнесу справляться с санкциями, на Урале должны быть освобождены от проверок для спокойной работы. С таким заявлением на оперативном совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. 21 марта полпред поручил властям уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Теперь он выдвинул дополнительное требование: «Объектами для проверок также не должны становиться региональные и муниципальные органы власти, задача которых сейчас — максимально помогать бизнесу, содействовать ему с получением мер поддержки». «Мораторий допускает контрольно-надзорные мероприятия в случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей. Критерии оценочные, нормативно не закреплены. Нельзя допустить, чтобы они стали инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения еще большего количества проверок», — заявил Якушев на совещании. Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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