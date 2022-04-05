Полпред Якушев запретил проверять чиновников из-за санкций

05 апреля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Местные органы власти, помогающие бизнесу справляться с санкциями, на Урале должны быть освобождены от проверок для спокойной работы. С таким заявлением на оперативном совещании выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. 21 марта полпред поручил властям уральских регионов снизить административную нагрузку на бизнес, чтобы перестроить экономику в условиях западных санкций. Теперь он выдвинул дополнительное требование: «Объектами для проверок также не должны становиться региональные и муниципальные органы власти, задача которых сейчас — максимально помогать бизнесу, содействовать ему с получением мер поддержки». «Мораторий допускает контрольно-надзорные мероприятия в случаях, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью людей. Критерии оценочные, нормативно не закреплены. Нельзя допустить, чтобы они стали инструментом для недобросовестной конкуренции, лазейкой для проведения еще большего количества проверок», — заявил Якушев на совещании. Ранее Якушев дал поручение уральским властям максимально заменять поставщиков из Европы российскими компаниями. Незадолго до этого полпред заявлял, что важнейшей задачей сегодня является перестройка экономики УрФО в условиях санкций. Для этого, по его словам, власти должны позволить спокойно работать бизнесу. Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.