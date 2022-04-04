Якушев получил новую миссию — вывести УрФО из-под санкций

Он опередил остальных полпредов Путина

04 апреля 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Уральский полпред президента Владимир Якушев демонстрирует свою новую политическую роль в условиях санкций. С конца февраля, когда западные страны ввели ограничения против России, он взял ход импортозамещения в УрФО под личный контроль, фиксируют собеседники URA.RU в политкругах. И это выделяет Якушева среди семи других полномочных представителей Владимира Путина. 4 апреля полпред в своей резиденции принял лучших молодых ученых Урала — победителей конкурса президентских грантов. В их число вошли сотрудники УрФУ, ТюмГУ, ЧелГУ и других главных вузов округа, а спектр изысканий специалистов оказался самым широким — от инженерии до политологии. Благодаря уральцев за их вклад в науку, Якушев дал понять: в условиях санкций каждый из них может помочь российской экономике. «Времена у нас сейчас непростые. Но при этом нужно понимать, что открывается огромное окно возможностей. И тот, кто сегодня этим воспользуется, тот достигнет небывалых высот. Несколько выступающих [на церемонии награждения] говорили, что в их открытиях нуждается и авиационная промышленность, и космическая промышленность, и так далее. Это однозначно так. Мы на вас рассчитываем, мы ждем от вас еще более серьезных достижений. Со своей стороны хочу заверить, что государство, президент, правительство сделают все, чтобы вас поддерживать», — обратился Якушев к ученым. Выступление полпреда закономерно продолжило взятый им курс на борьбу с санкциями. О «непростых временах, открывающих окно возможностей» Якушев говорил также 1 апреля на встрече с профессорами и доцентами УрФУ. Тогда он подчеркивал, что в условиях западного давления ключевой вопрос для российской экономики — это импортозамещение. «Нужны собственные разработки. Решения, пусть и более трудоемкие в исполнении, но полностью российские. И именно научное сообщество может стать генератором нестандартных и креативных проектов и идей и воплотить их в реальность», — напутствовал тогда полпред. Связка науки и импортозамещения — основная тема последних выступлений Якушева. Но не единственная: медийно весь минувший месяц полпред посвятил публичным заявлениям о борьбе с санкциями, раздавая поручения представителям власти и бизнеса посылая им же различные сигналы. Так, 2 марта Якушев за один день принял двух главных банкиров округа — главу Уральского отделения Сбербанка Дмитрия Суховерхова и начальника местного управления Центробанка Рустэма Марданова, убедившись, что сектор выдержал первый удар санкций. Уже на следующий день, 3 марта, полпред передал губернаторам установку вице-премьера Марата Хуснуллина поддержать строительную отрасль. Тогда же по поручению Якушева в каждом уральском регионе были созданы антикризисные штабы. 4 марта в разговоре с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым он призвал обеспечить экономику собственными достижениями науки. 6 марта в интервью ГТРК «Урал» Якушев предрек, что санкции США и стран Евросоюза обернутся потерями для самих этих государств, а 9 марта поручил регионам УрФО взять растущие цены под контроль. 10 марта он обозначил главе «Уральских авиалиний» Сергею Скуратову, что кризис компании стоит на контроле полпредства президента. А 14-го предупредил, что власти округа должны всеми силами сохранить стабильность на рынке труда. На следующий день Якушев вновь вернулся к теме науки и импортозамещения, собрав на совещание ректоров УрФУ Кокшарова, КГУ Надежду Дубив и ЮУрГУ Сергея Ваулина. «В условиях санкций нам как никогда необходимы собственные прорывные технологии и решения, которые обеспечат стабильность экономики и ее развитие», — настаивал полпред 15 марта. Уже 16 марта Якушев отчитывался о ситуации перед президентом Владимиром Путиным и успокоил — предприятия Урала встретили санкции спокойно и готовы решать возникшие трудности. 18 марта он встретился в Сургуте со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, доложив ей: «Первостепенная задача [в УрФО] сегодня — мониторинг рынка труда, рынка продовольствия, цен». Спустя три дня, 21 марта, полпред выступил с одним из главных своих требований — снизить административное давление на предпринимателей, позволив «бизнесу заниматься бизнесом», и перестроить экономику УрФО. Второе ключевое поручение Якушева прозвучало на совещаниях 23 и 25 марта — полпред рассуждал о необходимости кооперации между регионами Урала, заметив, что субъекты могут автономно покрывать потребности друг друга. Несмотря на актуальность антисанкционной повестки, Якушев — единственный российский полпред, активно выступающий по этой теме. Остальные семь его коллег значительно реже делали публичные заявления об импортозамещении и санкциях. Ближе всех подобрались сибирский полпред Анатолий Серышев (шесть выступлений за месяц), а также полпред в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка и представитель в Северо-Западном округе Александр Гцуан (по четыре выступления). Бывшие подчиненные Якушева не удивляются этой разнице. Тюменские чиновники вспоминают, что во время первой волны санкций 2014 года Якушев, будучи на тот момент губернатором области, проявлял аналогичную сверхактивность: «Тогда он сделал довольно много, чтобы привести в регион инвесторов, поднять с нуля многие производства». Это же подтверждает тюменский политолог Александр Безделов — и находит объяснение: «В отличие от большинства полпредов, которые либо бывшие военные, либо политики, Якушев — выходец из реального сектора экономики (в конце 1990-х он руководил „Запсибкомбанком“ — прим. URA.RU)». По оценке сразу нескольких наблюдателей, в нынешней ситуации Якушев, скорее, руководствуется не «директивой сверху», а проявляет личную инициативу. Два статусных собеседника URA.RU в уральском полпредстве косвенно подкрепляют эту мысль — о прямом указании из Москвы они не слышали. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о формировании у полпреда новой роли. «Не исключено, что мы сталкиваемся с неким изменением сути работы полпредства, — допускает политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков. — Что полпреду придается новая политическая функция — координатора по выходу из санкций. Поскольку Якушев не может решать внешнеполитические вопросы, он работает в рамках решения социально-экономических проблем».