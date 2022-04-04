В Курганской области решили уничтожить почти десять тонн одежды

Одежду пытались провезти в Новосибирск (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 кг одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Данное сообщение было 5 апреля размещено на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

«Рассмотрев протокол, предоставленный Петуховским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области судом вынесено постановление о признании ООО „Альстрем“ виновным в совершении административного правонарушения, в качестве наказания ему назначен штраф — 50 000 рублей. Продукция конфискована и будет уничтожена в установленном порядке. Постановление не вступило в законную силу», — указано в сообщении.

Представители ведомства рассказали, что в 2021 году из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск представители компании пытались провезти 373 мешка и коробки с одеждой и трикотажными изделиями. Сотрудники Тюменской таможни осмотрели в Курганской области груз и выявили, что на товарах нет маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. На момент написания новости, контакты компании в открытых данных URA.RU найти не удалось.

Ранее стало известно, что в регионе уничтожат более 200 килограмм обуви, меховых изделий, косметики и биологически-активных добавок. В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки.