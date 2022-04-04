04 апреля 2022

В Курганской области решили уничтожить почти десять тонн одежды

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гуманитарной помощи беженцам из ЛДНР в Храме святого Георгия. Челябинск, одежда, гуманитарная помощь, вещи
Одежду пытались провезти в Новосибирск (архивное фото) Фото:

В Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 кг одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Данное сообщение было 5 апреля размещено на сайте областного Управления Роспотребнадзора.

«Рассмотрев протокол, предоставленный Петуховским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области судом вынесено постановление о признании ООО „Альстрем“ виновным в совершении административного правонарушения, в качестве наказания ему назначен штраф — 50 000 рублей. Продукция конфискована и будет уничтожена в установленном порядке. Постановление не вступило в законную силу», — указано в сообщении.

Представители ведомства рассказали, что в 2021 году из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск представители компании пытались провезти 373 мешка и коробки с одеждой и трикотажными изделиями. Сотрудники Тюменской таможни осмотрели в Курганской области груз и выявили, что на товарах нет маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. На момент написания новости, контакты компании в открытых данных URA.RU найти не удалось.

Ранее стало известно, что в регионе уничтожат более 200 килограмм обуви, меховых изделий, косметики и биологически-активных добавок. В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки.

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В Курганской области суд вынес решение уничтожить 9 540 кг одежды и трикотажа, которые привезли в регион с нарушениями. Данное сообщение было 5 апреля размещено на сайте областного Управления Роспотребнадзора. «Рассмотрев протокол, предоставленный Петуховским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области судом вынесено постановление о признании ООО „Альстрем“ виновным в совершении административного правонарушения, в качестве наказания ему назначен штраф — 50 000 рублей. Продукция конфискована и будет уничтожена в установленном порядке. Постановление не вступило в законную силу», — указано в сообщении. Представители ведомства рассказали, что в 2021 году из Бишкека (Киргизия) в Новосибирск представители компании пытались провезти 373 мешка и коробки с одеждой и трикотажными изделиями. Сотрудники Тюменской таможни осмотрели в Курганской области груз и выявили, что на товарах нет маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. На момент написания новости, контакты компании в открытых данных URA.RU найти не удалось. Ранее стало известно, что в регионе уничтожат более 200 килограмм обуви, меховых изделий, косметики и биологически-активных добавок. В 2021 году в Курганской области уничтожили 8 393 пары конфискованных спортивных брюк, джинсов, носков, а также спортивные костюмы и женские юбки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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