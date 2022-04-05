Россияне жалуются на отказ сервиса Airbnb возвращать деньги

05 апреля 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Сервисы бронирования отказываются работать с рублями, сообщили читатели URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские пользователи сервиса по аренде жилья Airbnb не могут вернуть средства за оплаченные услуги. Компания принудительно отменяет все бронирования клиентов из России, а средства превращает в бонусы. Об этом URA.RU сообщили читатели, предоставив переписку со службой поддержки Airbnb. «Мы звонили в Airbnb, где нам сказали, что для снятия ответственности телефонные линии в России обслуживает сторонняя организация по „службе поддержки“ с выданными инструкциями, и что „они дают ответ только в рамках этой мини инструкции, в которой прописано, что возврат невозможен“. Хотя мы могли предоставить банковский счет в Германии, где живет сестра жены, но ответ был таков: раз валюта в рублях, то с этим Airbnb работать не будет. И так как Airbnb не работает на территории России больше, то и этими бонусами воспользоваться просто невозможно», — рассказал URA.RU пользователь Никита. Пострадавший от действий сервиса потерял порядка 100 тысяч рублей, которые должны были пойти на оплату жилья на семью из трех человек в Кисловодске, Мытищах, Светлогорске и Калининграде. «Теперь мы работаем без выходных, чтобы иметь возможность все же поехать в запланированный отпуск, но обязаны оплатить жилье по второму разу. Нам сказали, что если бы было оплачено в евро, то был бы шанс, а так с рублем и конвертацией никто не будет ничего предпринимать», — добавил собеседник агентства. Другой пользователь Мария сообщила URA.RU, что компания пообещала отправить деньги ей на карту, однако средства не поступили, отслеживать, где именно они находятся Airbnb отказывается. «Они утверждают, что деньги отправлены мне на карту, а по факту денег в моем банке нет. Отслеживать, что деньги вернулись обратно к ним, они отказываются. Второе бронирование было отменено ими и деньги якобы оставлены мне в виде бонуса на бронирование. По факту гражданам России запретили бронировать жилье на их сайте. Соответственно они присвоили себе чужие денежные средства и возвращать их отказываются. По факту национализм с их стороны и экономическое преступление», — рассказала URA.RU Мария. Пользователь Airbnb Алена попыталась предоставить компании иностранный счет для возврата средств. «Мне не нужны бонусы. Может, в РФ никогда больше не будет работать этот сайт. Вы можете перевести на Payoneer, это не российские банки», — написала девушка, затем, предоставив данные для перевода. В службе поддержки ей ответили отказом: «К сожалению, такой возможности нет». По данным URA.RU, пострадали не только те, кто пытался арендовать жилье, но и те, кто его сдает. Гостей уже заселили, а денег за проживание от сервиса не приходит. URA.RU направило в Airbnb официальный запрос, на момент публикации ответ не был получен. Сервис по аренде жилья Airbnb отказался обслуживать клиентов из России и Белоруссии. По сообщению пресс-службы компании, гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование. Пользователей не устраивает бонусы в качества возврата Фото: читатели URA.RU Вместо денег компания предлагает бонусы, которые невозможно потратить Фото: читатели URA.RU Клиенты Airbnb готовы предоставить альтернативные счета для оплаты Фото: читатели URA.RU Airbnb не устраивают даже не российские банки Фото: читатели URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские пользователи сервиса по аренде жилья Airbnb не могут вернуть средства за оплаченные услуги. Компания принудительно отменяет все бронирования клиентов из России, а средства превращает в бонусы. Об этом URA.RU сообщили читатели, предоставив переписку со службой поддержки Airbnb. «Мы звонили в Airbnb, где нам сказали, что для снятия ответственности телефонные линии в России обслуживает сторонняя организация по „службе поддержки“ с выданными инструкциями, и что „они дают ответ только в рамках этой мини инструкции, в которой прописано, что возврат невозможен“. Хотя мы могли предоставить банковский счет в Германии, где живет сестра жены, но ответ был таков: раз валюта в рублях, то с этим Airbnb работать не будет. И так как Airbnb не работает на территории России больше, то и этими бонусами воспользоваться просто невозможно», — рассказал URA.RU пользователь Никита. Пострадавший от действий сервиса потерял порядка 100 тысяч рублей, которые должны были пойти на оплату жилья на семью из трех человек в Кисловодске, Мытищах, Светлогорске и Калининграде. «Теперь мы работаем без выходных, чтобы иметь возможность все же поехать в запланированный отпуск, но обязаны оплатить жилье по второму разу. Нам сказали, что если бы было оплачено в евро, то был бы шанс, а так с рублем и конвертацией никто не будет ничего предпринимать», — добавил собеседник агентства. Другой пользователь Мария сообщила URA.RU, что компания пообещала отправить деньги ей на карту, однако средства не поступили, отслеживать, где именно они находятся Airbnb отказывается. «Они утверждают, что деньги отправлены мне на карту, а по факту денег в моем банке нет. Отслеживать, что деньги вернулись обратно к ним, они отказываются. Второе бронирование было отменено ими и деньги якобы оставлены мне в виде бонуса на бронирование. По факту гражданам России запретили бронировать жилье на их сайте. Соответственно они присвоили себе чужие денежные средства и возвращать их отказываются. По факту национализм с их стороны и экономическое преступление», — рассказала URA.RU Мария. Пользователь Airbnb Алена попыталась предоставить компании иностранный счет для возврата средств. «Мне не нужны бонусы. Может, в РФ никогда больше не будет работать этот сайт. Вы можете перевести на Payoneer, это не российские банки», — написала девушка, затем, предоставив данные для перевода. В службе поддержки ей ответили отказом: «К сожалению, такой возможности нет». По данным URA.RU, пострадали не только те, кто пытался арендовать жилье, но и те, кто его сдает. Гостей уже заселили, а денег за проживание от сервиса не приходит. URA.RU направило в Airbnb официальный запрос, на момент публикации ответ не был получен. Сервис по аренде жилья Airbnb отказался обслуживать клиентов из России и Белоруссии. По сообщению пресс-службы компании, гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование.