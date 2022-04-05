Песков рассказал, как пройдет празднование Дня Победы

Празднование Дня Победы 9 мая пройдет без изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будем праздновать его, как это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране. Он был и останется святым праздником для всех россиян», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
При этом он отметил, что пока не располагает информацией о составе участников парада, а также не знает, будут ли там подразделения ЛДНР. Песков отметил, что это решение будет принимать Минобороны РФ.
Празднование Дня Победы 9 мая пройдет без изменений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будем праздновать его, как это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране. Он был и останется святым праздником для всех россиян», — высказался Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. При этом он отметил, что пока не располагает информацией о составе участников парада, а также не знает, будут ли там подразделения ЛДНР. Песков отметил, что это решение будет принимать Минобороны РФ.