05 апреля 2022
04 апреля 2022

Пермяки начали покупать иностранную валюту «с рук»

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Екатеринбург, наличка, евро, курс валют, курс валюты, деньги, наличные, доллары, сто долларов, франклин на купюре
Курс обычно выше официального на 15-20 рублей Фото:

Пермяки стали активнее скупать валюту с рук после запрета на обмен в банках страны. По соответствующим запросам в мессенджере Telegram и соцсетях можно найти чаты и группы, где жители Перми обменивают рубли на доллары, евро и другую иностранную валюту.

В среднем курс, по которому участники теневого рынка предлагают обменять валюту, превышает официальный на 15-20 рублей. В последнее время в чатах и группах стали чаще появляться сообщения о покупке долларов и все реже о продаже иностранной валюты.

Организация обменов валюты в сети может попасть под статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также продавец может обмануть покупателя, предоставив поддельные купюры, что попадает еще и под статью «мошенничество».

Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, запретили поставки наличных долларов и евро в Россию. На фоне этих событий рубль начал стремительно дешеветь, а россияне массово скупать иностранную валюту. 9 марта Центробанк запретил продавать гражданам покупать любые иностранные денежные средства до 9 сентября.

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Пермяки стали активнее скупать валюту с рук после запрета на обмен в банках страны. По соответствующим запросам в мессенджере Telegram и соцсетях можно найти чаты и группы, где жители Перми обменивают рубли на доллары, евро и другую иностранную валюту. В среднем курс, по которому участники теневого рынка предлагают обменять валюту, превышает официальный на 15-20 рублей. В последнее время в чатах и группах стали чаще появляться сообщения о покупке долларов и все реже о продаже иностранной валюты. Организация обменов валюты в сети может попасть под статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также продавец может обмануть покупателя, предоставив поддельные купюры, что попадает еще и под статью «мошенничество». Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, запретили поставки наличных долларов и евро в Россию. На фоне этих событий рубль начал стремительно дешеветь, а россияне массово скупать иностранную валюту. 9 марта Центробанк запретил продавать гражданам покупать любые иностранные денежные средства до 9 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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