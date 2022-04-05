Пермяки начали покупать иностранную валюту «с рук»

Курс обычно выше официального на 15-20 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермяки стали активнее скупать валюту с рук после запрета на обмен в банках страны. По соответствующим запросам в мессенджере Telegram и соцсетях можно найти чаты и группы, где жители Перми обменивают рубли на доллары, евро и другую иностранную валюту.

В среднем курс, по которому участники теневого рынка предлагают обменять валюту, превышает официальный на 15-20 рублей. В последнее время в чатах и группах стали чаще появляться сообщения о покупке долларов и все реже о продаже иностранной валюты.

Организация обменов валюты в сети может попасть под статью 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Также продавец может обмануть покупателя, предоставив поддельные купюры, что попадает еще и под статью «мошенничество».

Из-за начавшейся военной спецоперации РФ на Украине западные страны, в том числе США и Евросоюз, запретили поставки наличных долларов и евро в Россию. На фоне этих событий рубль начал стремительно дешеветь, а россияне массово скупать иностранную валюту. 9 марта Центробанк запретил продавать гражданам покупать любые иностранные денежные средства до 9 сентября.