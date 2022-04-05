В школах Екатеринбурга хотят ввести новый урок

Школьники будут изучать основы шахматной игры в начальных классах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уроки шахмат могут появиться в обязательной программе начальной школы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко.

«Уроки шахмат уже введены в 25 школах Екатеринбурга. Мы планируем увеличить количество школ, где дети смогут обучаться игре. Уроки шахмат в школе для многих семей откроет доступ к этому увлекательному занятию, которое является одновременно интеллектуальной игрой и спортом. Шахматы — уникальный образовательный инструмент, который может сделать обучение более эффективным», — отметил Шевченко.

По словам чиновника, предполагается, что программа будет простой, а учителя сами смогут обучать детей шахматному искусству согласно методическим рекомендациям. «Что же касается педагогов, то для них планируется организовать дополнительную подготовку по этому предмету», — сказал он.

Ранее URA.RU писало, что первая Всероссийская шахматная конференция «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России» прошла в Екатеринбурге. Эксперты из разных регионов обсудили вопрос о важности включения игры в образовательный процесс в каждой школе. В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных организаций.

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