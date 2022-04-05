Всероссийская шахматная конференция стартовала в Екатеринбурге

05 апреля 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

В УрГЭУ стартовала всероссийская конференция по шахматам Фото: Анна Майорова © URA.RU Первая Всероссийская шахматная конференция «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России» началась в Екатеринбурге. Эксперты из разных регионов обсудят вопрос о важности включения игры в образовательный процесс в каждой школе. Площадкой для дискуссий выступил Уральский государственный экономический университет. Об этом URA.RU сообщили в Федерации шахмат Свердловской области. «В Екатеринбурге стартовала Всероссийская конференция, посвященная шахматному образованию в школах страны. Мероприятие пройдет в стенах Уральского государственного экономического университета. В конференции участвуют руководители ресурсных центров и образовательных программ», — сказано в сообщении. В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных организаций. «Цель данной конференции в том, чтобы обратить внимание Министерства просвещения РФ и региональных министерств на важность шахматного образования в школах. Необходимо создать координационный совет по развитию проекта „Шахматы в школе“ в УрФО», — отметила директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», член попечительского совета Федерации шахмат Инна Денюш. По словам исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Алберта Степаняна, шахматы учат анализировать, принимать решения и нести за них ответственность. «Вводить шахматы в школах — очень важная инициатива. Шахматы — это ни только перестановка фигур на доске. Они дают навыки постановки и достижения целей, масштабное видение ситуации. И в целом, шахматы сближают людей. Учат выигрывать и проигрывать. Развивают творческое начало. Думаю, что введение шахмат в образовательные учреждения принесут только пользу», — поделился шахматист. «Прививать любовь к шахматам необходимо с детства. Все идет из семьи. Идеальная ситуация, когда сначала родители, бабушки или дедушки учат первым азам, затем в садике развивают полученные навыки, а в школе доводят до результатов. Шахматы в школе нужны. Родители очень положительно воспринимают новость о том, что в школе будут шахматы», — прокомментировала директор «Прогимназии № 63» в Кургане Татьяна Евдокимова. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стартовал шахматный фестиваль «Сильные фигуры». На площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо» прошел детский турнир по быстрым шахматам. В рамках фестиваля прошел и турнир по шашкам на «Кубок губернатора Свердловской области». Турнир «Сильные фигуры» проводится с 2019 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первая Всероссийская шахматная конференция «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России» началась в Екатеринбурге. Эксперты из разных регионов обсудят вопрос о важности включения игры в образовательный процесс в каждой школе. Площадкой для дискуссий выступил Уральский государственный экономический университет. Об этом URA.RU сообщили в Федерации шахмат Свердловской области. «В Екатеринбурге стартовала Всероссийская конференция, посвященная шахматному образованию в школах страны. Мероприятие пройдет в стенах Уральского государственного экономического университета. В конференции участвуют руководители ресурсных центров и образовательных программ», — сказано в сообщении. В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных организаций. «Цель данной конференции в том, чтобы обратить внимание Министерства просвещения РФ и региональных министерств на важность шахматного образования в школах. Необходимо создать координационный совет по развитию проекта „Шахматы в школе“ в УрФО», — отметила директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», член попечительского совета Федерации шахмат Инна Денюш. По словам исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Алберта Степаняна, шахматы учат анализировать, принимать решения и нести за них ответственность. «Вводить шахматы в школах — очень важная инициатива. Шахматы — это ни только перестановка фигур на доске. Они дают навыки постановки и достижения целей, масштабное видение ситуации. И в целом, шахматы сближают людей. Учат выигрывать и проигрывать. Развивают творческое начало. Думаю, что введение шахмат в образовательные учреждения принесут только пользу», — поделился шахматист. «Прививать любовь к шахматам необходимо с детства. Все идет из семьи. Идеальная ситуация, когда сначала родители, бабушки или дедушки учат первым азам, затем в садике развивают полученные навыки, а в школе доводят до результатов. Шахматы в школе нужны. Родители очень положительно воспринимают новость о том, что в школе будут шахматы», — прокомментировала директор «Прогимназии № 63» в Кургане Татьяна Евдокимова. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге стартовал шахматный фестиваль «Сильные фигуры». На площадке МВЦ «Екатеринбург Экспо» прошел детский турнир по быстрым шахматам. В рамках фестиваля прошел и турнир по шашкам на «Кубок губернатора Свердловской области». Турнир «Сильные фигуры» проводится с 2019 года.