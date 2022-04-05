В ПФР назвали дату приема заявлений на новые выплаты

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Российские семьи подав заявление после 1 мая, получат сумму сразу за два месяца Фото:
новость из сюжета
Путинские выплаты на детей

Прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется 1 мая 2022 года. Такая информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. В среднем родители смогут получать по 6 150 рублей на ребенка.

«Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет», — сообщает ПФР.

Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем по стране семьям будут выплачивать по 6 150 рублей на ребенка. Если достаток семьи по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, даже с учетом пособия, то оно будет повышено.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. А также введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке.

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Прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется 1 мая 2022 года. Такая информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. В среднем родители смогут получать по 6 150 рублей на ребенка. «Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет», — сообщает ПФР. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем по стране семьям будут выплачивать по 6 150 рублей на ребенка. Если достаток семьи по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, даже с учетом пособия, то оно будет повышено. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. А также введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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