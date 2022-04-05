В ПФР назвали дату приема заявлений на новые выплаты

05 апреля 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Российские семьи подав заявление после 1 мая, получат сумму сразу за два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Путинские выплаты на детей Прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется 1 мая 2022 года. Такая информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. В среднем родители смогут получать по 6 150 рублей на ребенка. «Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет», — сообщает ПФР. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем по стране семьям будут выплачивать по 6 150 рублей на ребенка. Если достаток семьи по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, даже с учетом пособия, то оно будет повышено. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. А также введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прием заявлений на выплаты малоимущим семьям с детьми от 8 до 17 лет начнется 1 мая 2022 года. Такая информация появилась на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. В среднем родители смогут получать по 6 150 рублей на ребенка. «Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление после 1 мая, семья получит сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет», — сообщает ПФР. Выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в регионе проживания. В среднем по стране семьям будут выплачивать по 6 150 рублей на ребенка. Если достаток семьи по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, даже с учетом пособия, то оно будет повышено. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии. А также введут новые пособия на детей от восьми до 16 лет и скорректируют ставки по льготной ипотеке.