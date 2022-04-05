На жену владельца «Красного и Белого» подали в суд в Челябинске

Коммунальщики требуют от супруги владельца «К&Б» убрать два десятка кондиционеров с многоэтажного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская управляющая компания «Ремжилзаказчик» подала иск против Елены Соболевой, супруги владельца сети алкомаркетов «Красное и Белое» Сергея Студенникова. Это следует из базы данных судебных дел и сервиса СБИС.

«ООО „Управляющая организация Ремжилзаказчик Советского района“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Соболевой Елене Владимировне (далее — ответчик). Оно просит обязать ответчика ИП Соболеву Е.В. демонтировать в течение 10 дней с даты вступления в законную силу судебного решения самовольно установленные кондиционеры в количестве 18 штук по фасаду дома № 161 по ул. Российская (с уличной и дворовой стороны)», — говорится в судебном определении (есть в распоряжении URA.RU).

Далее в тексте иска следует перечисление моделей и расположения кондиционеров. В указанном здании располагается магазин «Дом кафеля». Также, согласно СБИС, здесь зарегистрированы фирмы «Дом керамики» и «Керама-Стиль», владельцем которых является бизнес-леди.

Помимо этого, Соболева является учредителем ряда других компаний, относящихся к бизнес-империи челябинского миллиардера. Так, ООО «Навигатор» зарегистрировано в Свердловской области. Находящееся в процессе ликвидации ООО «Лабиринт-с» зарегистрировано в Челябинске.