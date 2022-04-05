Передел власти спасет мэрию Екатеринбурга от прокуратуры

По словам чиновников, прокуратура часто критикует мэрию за провалы по срокам принятия решений Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Передача градостроительных полномочий от гордумы Екатеринбурга к мэрии будет иметь неожиданный результат. Источники URA.RU, близкие к муниципальной власти, утверждают, что это приведет к снижению количества прокурорских предписаний и представлений, поскольку решения будут приниматься быстрее.

Вечером 4 апреля URA.RU сообщило, что в свердловское заксобрание внесен законопроект, согласно которому правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будут утверждать и вносить в них изменения не депутаты, а горадминистрация. В мэрии ранее утверждали, что таким образом власти якобы следуют тренду, задаваемому федеральным кабмином.

«Поскольку депутаты собираются нерегулярно, с перерывами, уходят на каникулы, иногда нарушаются регламенты по срокам утверждения корректировок в ПЗЗ, и прокуратура делает замечания (бывают периоды, когда таких обращений очень много). Передача полномочий в мэрию ускорит принятие решений, и это, вероятно, снизит количество актов», — объяснил один из собеседников агентства.

Узнать, так ли это, у официальных лиц мэрии к моменту публикации не удалось. Чиновники, курирующие стройку, комментариев о перенарезке обязанностей пока не дают.