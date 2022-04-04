Мэрия Екатеринбурга забирает у депутатов сильнейший рычаг власти

Но проиграют не все — девять человек заработают

04 апреля 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

По слухам, то, к чему пришли Рустам Галямов (по центру) и Алексей Орлов (справа), обсуждалось последние пару лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга лишает гордуму важных градостроительных полномочий. Свердловское заксобрание рассмотрит проект закона, предполагающий, что утверждать и менять правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) будет не дума, а горадминистрация. Это резко снижает роль депутатов в управлении мегаполисом. Но не всех — девять человек даже смогут заработать на поправках. «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе изменения в них, и правила землепользования и застройки муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе изменения в них, утверждаются местной администрацией», — передал содержание документа источник URA.RU. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина подтвердила корреспонденту наличие такого законопроекта. Предполагается, что обсуждения по нему стартуют 12 апреля. Рассмотрение законопроекта стартует 12 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Формально правотворческая инициатива принадлежит нескольким депутатам (их фамилии пока не называются). Но в действительности авторы задумки — мэр Алексей Орлов и его подчиненные. «Администрация, следуя тренду, заданному вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, просто хочет ускорить принятие решений. Депутаты собираются нерегулярно, уходят на каникулы, в результате чего поправки в ПЗЗ и, соответственно, строительные проекты, тормозятся. В текущей обстановке в стране и в мире это непозволительная роскошь. Допускаю, что эта мера — временная», — объяснил позицию мэрии знакомый муниципальный служащий (чиновники пока не высказываются открыто). По данным агентства, руководство думы не уведомили о готовящихся нововведениях, оно узнало о них случайно, из разговоров, утром 4 апреля. «Если заксобрание примет закон, дума обесценится, станет просто статистом», — категорично рассуждает один из депутатов. Его оценку разделяют и некоторые другие опрошенные URA.RU политики. Статья по теме Мэр Екатеринбурга победил в споре, который грозил расколом думы Дело в том, что ПЗЗ определяют, какие объекты можно строить на конкретных участках. Очень часто изменения этих правил становятся предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами (которых бизнесмены часто подозревают в шантаже). Так, например, было со стройкой «Баден-Бадена» на берегу Шарташа: проект заморожен во многом потому, что в сентябре 2021-го депутаты отказались менять назначение участка на берегу озера. МНГП не менее важный документ. В нем прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке граддокументации. Лишение депутатов права утверждать и редактировать эти документы — далеко не первый шаг Орлова по отстранению депутатов от управления Екатеринбургом. Он делает это с начала 2021 года. Так, в феврале мэр получил возможность самостоятельно перераспределять полномочия между своими замами, в июне по просьбе Орлова дума не стала выставлять ему оценку за работу администрации в 2020-м, и впоследствии вовсе сделала такую оценку необязательной. В декабре депутаты, осознавая, что пространства для торга не остается, без особых переговоров приняли бюджет на следующий год. А в январе—феврале 2022-го Орлов переиграл спикера думы Игоря Володина в споре за кресло главы городской Счетной палаты. Один из статусных городских депутатов уверен: от решения заксобрания сейчас во многом зависит сценарий выборов в гордуму 2023 года. «Если у думы заберут градостроительные полномочия, финансовым группам (в том числе девелоперам) эти выборы будут неинтересны», — уверен собеседник. Сейчас многие девелоперские проекты напрямую зависят от позиции депутатов Фото: Анна Майорова © URA.RU Впрочем, в кулуарах популярно и другое мнение. Во-первых, в ведении думы остаются выборы мэра, утверждение бюджета и генплана (основополагающего градостроительного документа). Во-вторых, не прекратит свою работу комиссия по внесению изменений в ПЗЗ. Она заседает раз в две недели в закрытом режиме. Сейчас комиссия решает, какие поправки в ПЗЗ будут направлены на общественные обсуждения и в дальнейшем в гордуму. В нее входят 25 человек: чиновники мэрии, эксперты, застройщики и девять депутатов. «И стоимость голоса каждого из них вырастет в разы, потому что остальная часть думы будет отстранена от влияния на ПЗЗ», — уверен статусный муниципальный служащий. От гордумы в комиссию входят Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев (всех их относят к одной группе влияния), а также Тимофей Жуков, Сергей Шадрин (связан с застройщиком Илдаром Губаевым), Дмитрий Сергин и Владимир Крицкий (гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Застройщики действия Орлова и его команды приветствуют. «Возникает единый центр принятия решений с четкими правилами игры. Все-таки понять логику и договариваться с Орловым и [его замом Рустамом] Галямовым проще, чем с 36 депутатами, имеющими свои — часто противоположные — интересы», — объяснил источник в бизнес-тусовке. Примерно так же девелоперы реагировали осенью 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев возвращал мэрии Екатеринбурга полномочия, отобранные у города в разгар войны между регионом и муниципалитетом. С 1 января администрация выдает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрия Екатеринбурга лишает гордуму важных градостроительных полномочий. Свердловское заксобрание рассмотрит проект закона, предполагающий, что утверждать и менять правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) будет не дума, а горадминистрация. Это резко снижает роль депутатов в управлении мегаполисом. Но не всех — девять человек даже смогут заработать на поправках. «Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе изменения в них, и правила землепользования и застройки муниципального образования „город Екатеринбург“, в том числе изменения в них, утверждаются местной администрацией», — передал содержание документа источник URA.RU. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина подтвердила корреспонденту наличие такого законопроекта. Предполагается, что обсуждения по нему стартуют 12 апреля. Формально правотворческая инициатива принадлежит нескольким депутатам (их фамилии пока не называются). Но в действительности авторы задумки — мэр Алексей Орлов и его подчиненные. «Администрация, следуя тренду, заданному вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, просто хочет ускорить принятие решений. Депутаты собираются нерегулярно, уходят на каникулы, в результате чего поправки в ПЗЗ и, соответственно, строительные проекты, тормозятся. В текущей обстановке в стране и в мире это непозволительная роскошь. Допускаю, что эта мера — временная», — объяснил позицию мэрии знакомый муниципальный служащий (чиновники пока не высказываются открыто). По данным агентства, руководство думы не уведомили о готовящихся нововведениях, оно узнало о них случайно, из разговоров, утром 4 апреля. «Если заксобрание примет закон, дума обесценится, станет просто статистом», — категорично рассуждает один из депутатов. Его оценку разделяют и некоторые другие опрошенные URA.RU политики. Дело в том, что ПЗЗ определяют, какие объекты можно строить на конкретных участках. Очень часто изменения этих правил становятся предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами (которых бизнесмены часто подозревают в шантаже). Так, например, было со стройкой «Баден-Бадена» на берегу Шарташа: проект заморожен во многом потому, что в сентябре 2021-го депутаты отказались менять назначение участка на берегу озера. МНГП не менее важный документ. В нем прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке граддокументации. Лишение депутатов права утверждать и редактировать эти документы — далеко не первый шаг Орлова по отстранению депутатов от управления Екатеринбургом. Он делает это с начала 2021 года. Так, в феврале мэр получил возможность самостоятельно перераспределять полномочия между своими замами, в июне по просьбе Орлова дума не стала выставлять ему оценку за работу администрации в 2020-м, и впоследствии вовсе сделала такую оценку необязательной. В декабре депутаты, осознавая, что пространства для торга не остается, без особых переговоров приняли бюджет на следующий год. А в январе—феврале 2022-го Орлов переиграл спикера думы Игоря Володина в споре за кресло главы городской Счетной палаты. Один из статусных городских депутатов уверен: от решения заксобрания сейчас во многом зависит сценарий выборов в гордуму 2023 года. «Если у думы заберут градостроительные полномочия, финансовым группам (в том числе девелоперам) эти выборы будут неинтересны», — уверен собеседник. Впрочем, в кулуарах популярно и другое мнение. Во-первых, в ведении думы остаются выборы мэра, утверждение бюджета и генплана (основополагающего градостроительного документа). Во-вторых, не прекратит свою работу комиссия по внесению изменений в ПЗЗ. Она заседает раз в две недели в закрытом режиме. Сейчас комиссия решает, какие поправки в ПЗЗ будут направлены на общественные обсуждения и в дальнейшем в гордуму. В нее входят 25 человек: чиновники мэрии, эксперты, застройщики и девять депутатов. «И стоимость голоса каждого из них вырастет в разы, потому что остальная часть думы будет отстранена от влияния на ПЗЗ», — уверен статусный муниципальный служащий. От гордумы в комиссию входят Александр Колесников, Михаил Вечкензин, Алексей Вихарев, Алексей Мещеряков, Дмитрий Николаев (всех их относят к одной группе влияния), а также Тимофей Жуков, Сергей Шадрин (связан с застройщиком Илдаром Губаевым), Дмитрий Сергин и Владимир Крицкий (гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал»). Застройщики действия Орлова и его команды приветствуют. «Возникает единый центр принятия решений с четкими правилами игры. Все-таки понять логику и договариваться с Орловым и [его замом Рустамом] Галямовым проще, чем с 36 депутатами, имеющими свои — часто противоположные — интересы», — объяснил источник в бизнес-тусовке. Примерно так же девелоперы реагировали осенью 2021-го, когда губернатор Евгений Куйвашев возвращал мэрии Екатеринбурга полномочия, отобранные у города в разгар войны между регионом и муниципалитетом. С 1 января администрация выдает разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.