Политологи: цель Европы — свергнуть власть в России

05 апреля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Ценности России противоречат европейским Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа хочет полностью контролировать Россию: для этого она задалась целью свергнуть нынешнюю власть и поставить на это место своих, лояльных европейскому режиму людей. Об этом заявил политолог, публицист Валерий Двойников в докладе о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом. «Цель Европы очевидна — снести в России власть, поставить своего человека, разделить территории и установить на них свой контроль. Национальные ценности России противоречат европейским», — говорится в докладе Московского бюро по правам человека «Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в марте—апреле 2022 года». Документ есть в распоряжении URA.RU. Для этого Европе нужно запретить российскую культуру, язык. Основная цель европейских стран — тотальная русофобия, дополнил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. «Мы имеем дело с огромным проектом, глобальной сектой, которая стремится стать доминирующей гражданской „религией“ в массовом сознании. Необходимо доносить до общества разных стран, что, присоединяясь к русофобии, вы поддерживаете изуверские позиции», — отметил он. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, однако оно обострилось в последние месяцы — после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине. Несмотря на то, что российские военные не причиняют вреда мирным жителям, а основная цель — денацификация и демилитаризация территории, ряд стран ЕС и США ввели против РФ санкции. По словам главы государства, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европа хочет полностью контролировать Россию: для этого она задалась целью свергнуть нынешнюю власть и поставить на это место своих, лояльных европейскому режиму людей. Об этом заявил политолог, публицист Валерий Двойников в докладе о нарушении прав россиян и соотечественников за рубежом. «Цель Европы очевидна — снести в России власть, поставить своего человека, разделить территории и установить на них свой контроль. Национальные ценности России противоречат европейским», — говорится в докладе Московского бюро по правам человека «Нарушение прав россиян и соотечественников за рубежом в период событий на Украине в марте—апреле 2022 года». Документ есть в распоряжении URA.RU. Для этого Европе нужно запретить российскую культуру, язык. Основная цель европейских стран — тотальная русофобия, дополнил заместитель председателя научного совета ВЦИОМ, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Иосиф Дискин. «Мы имеем дело с огромным проектом, глобальной сектой, которая стремится стать доминирующей гражданской „религией“ в массовом сознании. Необходимо доносить до общества разных стран, что, присоединяясь к русофобии, вы поддерживаете изуверские позиции», — отметил он. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, однако оно обострилось в последние месяцы — после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации на Украине. Несмотря на то, что российские военные не причиняют вреда мирным жителям, а основная цель — денацификация и демилитаризация территории, ряд стран ЕС и США ввели против РФ санкции. По словам главы государства, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.