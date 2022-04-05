Общественная палата РФ: как Google манипулирует пользователями

05 апреля 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Алгоритмы Google манипулируют общественным мнением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Алгоритмы Google выстроены таким образом, чтобы манипулировать общественным мнением. Это касается и выдачи материалов по поисковому запросу, и блокировки неугодного контента. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич. Google удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны РФ, портал Госзакупок, а также страницы Минюста, Минэкономразвития, МВД и Минцифры. Портал военного ведомства не находится даже при вводе словосочетания «Минобороны России официальный сайт». Вместо них поисковик выдает описание ведомств на портале правительства или статью в «Википедии». «Корпорация, по-моему, уже полностью себя дискредитировала в глазах российских пользователей. Они влияют на общественное мнение и работают в этом направлении — цензурируют СМИ РФ, продвигают экстремистские ролики антироссийского характера. А теперь еще и в поисковиках скрывают официальную информацию от российских органов власти. То есть у них разработан целый комплекс специальных мероприятий, который они используют в ходе информационной войны, и у них находится очень важный участок, где они себя проявляют максимально ярко», — подчеркнул Александр Малькевич. Спикер отметил, что алгоритмы Google выстроены таким образом, что в каждой стране поисковый запрос выдает свои результаты. «То, что Google манипулирует поисковой выдачей, — это „секрет Полишинеля“, то есть это и так всем давно известно. Алгоритмы в разных странах создают разные информационные пузыри. Просто раньше все это делалась аккуратно, исподволь, а сейчас они перестали стесняться. Мы сто раз говорили и теперь видим, что рекомендательные алгоритмы Google не прозрачны. Нет никаких вопросов, что они политически ангажированы», — заявил Малькевич. Собеседник агентства добавил, что у России есть альтернатива ухода от цифрового диктата Google за счет собственных площадок. «Скорее всего компанию не интересуют негативные последствия для российских пользователей от действий Google и YouTube, да и свобода слова для них пустой звук. Действует цифровая диктатура. И это реалии сегодняшних дней. IT-гиганты по сути держат в заложниках всех американских пользователей и стран Европейского Союза. У нас же в данном случае есть альтернатива, есть свои площадки, в том числе рекламные, которые свободны от западного цифрового диктата, в этом наша сила», — подытожил Малькевич. Указ о начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин подписал 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. В ходе проведения спецоперации орудием в информационной войне стали различные интернет-площадки. В пространство русофобии по новым плавила модерации превратился YouTubе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Алгоритмы Google выстроены таким образом, чтобы манипулировать общественным мнением. Это касается и выдачи материалов по поисковому запросу, и блокировки неугодного контента. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич. Google удалил из поисковой выдачи сайт Министерства обороны РФ, портал Госзакупок, а также страницы Минюста, Минэкономразвития, МВД и Минцифры. Портал военного ведомства не находится даже при вводе словосочетания «Минобороны России официальный сайт». Вместо них поисковик выдает описание ведомств на портале правительства или статью в «Википедии». «Корпорация, по-моему, уже полностью себя дискредитировала в глазах российских пользователей. Они влияют на общественное мнение и работают в этом направлении — цензурируют СМИ РФ, продвигают экстремистские ролики антироссийского характера. А теперь еще и в поисковиках скрывают официальную информацию от российских органов власти. То есть у них разработан целый комплекс специальных мероприятий, который они используют в ходе информационной войны, и у них находится очень важный участок, где они себя проявляют максимально ярко», — подчеркнул Александр Малькевич. Спикер отметил, что алгоритмы Google выстроены таким образом, что в каждой стране поисковый запрос выдает свои результаты. «То, что Google манипулирует поисковой выдачей, — это „секрет Полишинеля“, то есть это и так всем давно известно. Алгоритмы в разных странах создают разные информационные пузыри. Просто раньше все это делалась аккуратно, исподволь, а сейчас они перестали стесняться. Мы сто раз говорили и теперь видим, что рекомендательные алгоритмы Google не прозрачны. Нет никаких вопросов, что они политически ангажированы», — заявил Малькевич. Собеседник агентства добавил, что у России есть альтернатива ухода от цифрового диктата Google за счет собственных площадок. «Скорее всего компанию не интересуют негативные последствия для российских пользователей от действий Google и YouTube, да и свобода слова для них пустой звук. Действует цифровая диктатура. И это реалии сегодняшних дней. IT-гиганты по сути держат в заложниках всех американских пользователей и стран Европейского Союза. У нас же в данном случае есть альтернатива, есть свои площадки, в том числе рекламные, которые свободны от западного цифрового диктата, в этом наша сила», — подытожил Малькевич. Указ о начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин подписал 24 февраля. По словам главы государства, целью ее является денацификация и демилитаризация, а также спасение жителей Луганской и Донецкой народных республик от геноцида. В ходе проведения спецоперации орудием в информационной войне стали различные интернет-площадки. В пространство русофобии по новым плавила модерации превратился YouTubе.